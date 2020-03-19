حجز ملف جزارين متهمين بقتل آخر بسبب فتاة

طوت محكمة جنايات الحاج يوسف ملف قضيتي الدفاع والاتهام في ملف قضية شقيقين متهمين بقتل آخر طعناً بالسكين إثر خلافات نشبت أولاً بين المتهم الثاني والمجني عليه بسبب فتاة، وذلك بحي البركة بالحاج يوسف، ومن ثم تجدد الشجار مرة أخرى حيث سدد المتهم الأول طعنة للمجني عليه أودت بحياته. وحدد قاضي المحكمة نصر الدين بابكر الهادي الجمري جلسة أواخر شهر مارس الحالي للنطق بالحكم.

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وبحسب صحيفة المجهر، تعود وقائع هذه الدعوى إلى أنه قبل الحادثة بيوم دار نقاش بين المتهم الثاني والمجني عليه، بسبب فتاة كانت تجمعها علاقة بالمتهم الثاني ومن ثم بالمجني عليه وعند نقاشهما قام المجني عليه بتسديد طعنة للمتهم الثاني الأمر الذي دفع الأخير للاتصال بشقيقه المتهم الأول وأخطره بالواقعة وعندها ذهب المتهم الأول حيث تواجد المجني عليه وتجدد النقاش حيث أصاب المتهم الأول المجني عليه بطعنة بالسكين أفقدته حياته، على ضوء ذلك تم تبليغ الشرطة التي هرعت إلى مسرح الحادثة لتقصي الحقائق.

وباشرت الشرطة الإجراءات اللازمة وألقت القبض على المتهمين ومن خلال التحريات وعقب اكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديم المدانين للمحكمة بمخالفة المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)