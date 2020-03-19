حماية الاسرة تكمل التحري مع عصابة قامت ببيع طفل

تمكنت شرطة حماية الاسرة والطفل بالخرطوم من اكمال التحريات مع تنظيم عصابي من ضمنهم قابلة قانونية قاموا ببيع طفل رضيع لاحدى السيدات بمبلغ مائة وعشرة الف جنيه سوداني ليلتقط افراد مباحث الفيدرالية المعلومة التي تمكنوا على اثرها من ضبط الشبكة بواسطة مباحث الفيدرالية بمنطقة مايو.

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وبعد القبض على المتهمين وفقاً لصحيفة الدار حولت الاجراءئات الى حماية الاسرة والطفل تحت اشراف النيابة حيث فرغت حماية الاسرة من التحريات لتحويل البلاغ الى المحكمة لتحديد اولى الجلسات بعد تدوين اعترافات المتهمين في هذا البلاغ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)