تفاصيل مثيرة حول محاكمة (4) متهمين من بينهم أجانب بترويج المخدرات

كشفت تحقيقات الشرطة تفاصيل مثيرة حول محاكمة (4) متهمين من بينهم أجانب بتهمة ترويج المخدرات بواسطة ركشة وذلك بمنطقة الرياض بالخرطوم.

وقال المتحري عند مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، إن الشرطة تلقت بلاغاً بتوفر معلومة بوجود أجانب ينشطون في ترويج الكوكايين ومادة المس كريستال، مستغلين في ذلك ركشة.

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وأوضح المتحري أنه وأثناء عملية توزيع المواد المخدرة تمت مداهمة الركشة وضبطت الشرطة بحوزة المتهم الأول (لفافة) كوكايين في جيب قميصه. وواصل المتحري أنه تم القبض على بقية المتهمين بالإرشاد، وقدم المتحري مستندات اتهام عبارة عن إفادة شركة اتصالات حول اتصالات المتهمين إلى جانب إفادة فحص المعامل الجنائية حول المعروضات.

وأضاف المتحري بحسب صحيفة المجهر، وفقاً لتوجيهات النيابة أنه تم تسليم الركشة لصاحبها بعد إبراز الملكية، وبعد الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت نص المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بترويج الحشيش.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)