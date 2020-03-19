سجن شابين بتهمة نهب شاب داخل غابة السنط بالخرطوم

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس برئاسة مولانا مصعب محمد عبد الله عقوبة السجن (سنتين) في مواجهة شابين تمت إدانتهما بتهمة الاشتراك في النهب على خلفية نهبهما لهاتفين ومبلغ مالي من شاب وذلك بمنطقة غابة السنط بالخرطوم.

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ووفقاً لتفاصيل قضية الاتهام بحسب صحيفة المجهر، فإنه أثناء مرور الشاكي بغابة السنط تربص به المتهمان وقاما بنهبه، واستنجد الشاكي بالمارة وكان بالقرب من ارتكاز الدعم السريع وتمكنوا من توقيف المتهمين واقتيدا إلى دائرة الاختصاص ودون بلاغ في مواجهتهما وبعد الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمهما للمحاكمة للفصل في الدعوى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)