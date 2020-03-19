اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

سجن شابين بتهمة نهب شاب داخل غابة السنط بالخرطوم

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 19-مارس-2020

5 مشاهدة

سجن شابين بتهمة نهب شاب داخل غابة السنط بالخرطوم

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس برئاسة مولانا مصعب محمد عبد الله عقوبة السجن (سنتين) في مواجهة شابين تمت إدانتهما بتهمة الاشتراك في النهب على خلفية نهبهما لهاتفين ومبلغ مالي من شاب وذلك بمنطقة غابة السنط بالخرطوم.

Advertisements

 

ووفقاً لتفاصيل قضية الاتهام بحسب صحيفة المجهر، فإنه أثناء مرور الشاكي بغابة السنط تربص به المتهمان وقاما بنهبه، واستنجد الشاكي بالمارة وكان بالقرب من ارتكاز الدعم السريع وتمكنوا من توقيف المتهمين واقتيدا إلى دائرة الاختصاص ودون بلاغ في مواجهتهما وبعد الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمهما للمحاكمة للفصل في الدعوى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سجن شابين بتهمة نهب شاب داخل غابة السنط بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا