آخر مكالمة في قبضة المباحث

تمكنت شعبة مباحث الثورة من القاء القبض على اخطر عصابة تخصصت في خطف الموبايلات في كوبري برأس الشيطان ونسبة للبلاغات المتكررة تم اطلاق اسم آخر مكالمة على الكوبري وبعد وصول عدد من البلاغات لقسم شرطة الثورة جنوب في كوبرى لآخر مكالمة انتشر افراد حول كوبري آخر مكالمة من بعد.

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وبحسب صحيفة الدار، تمكنت شعبة المباحث من القاء القبض على عدد من المتهمين وتم اقتيادهم لقسم شرطة الثورة جنوب وتم تدوين بلاغ تحت المادة 174 ضد كل افراد العصابة وقد اشاد قاطني المنطقة بالحس الامني لشعبة المباحث في القضاء على السلبيات والقاء القبض على العصابة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)