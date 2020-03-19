القبض على سائق و(4) متهمين بتهريب أسطوانات غاز

أوقفت شرطة المعابر بمنطقة سوبا سائق عربة دفار و(4) متهمين آخرين أثناء محاولتهم تهريب أسطوانات غاز.

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وكشف مصدر أن شرطة المعبر بمنطقة سوبا أوقفت عربة على متنها (4) متهمين آخرين وأثناء عملية التفتيش عثر أفراد الشرطة على كمية كبيرة من اسطوانات الغاز، على ضوء ذلك تم القبض على المتهمين ومن خلال التحري الميداني معهم أقروا بحيازتهم لأسطوانات الغاز بغرض بيعها في إحدى الولايات.

وبحسب صحيفة المجهر، فإن المتهمين ليس بحوزتهم ترخيص يسمح بنقل أسطوانات الغاز، على إثر ذلك ألقت الشرطة القبض على المتهمين ومن ثم أقتيدوا إلى قسم الشرطة بغرض التحري، وعقب اكتمال كافة التحقيقات دون ضدهم بلاغ بمخالفة الأمر (3) من قانون الطوارئ الذي يمنع تهريب السلع والمحروقات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)