مخاوف من اجتياح وباء “كورونا” للبلاد عبر الحدود الغربية

أبدى عددٌ من قيادات ولاية غرب دارفور، قلقهم من اجتياح وباء “كورونا” للبلاد عبر الحدود الغربية، ونوّهوا لتوافد مُواطنين وأجانب بأعداد كبيرة من دول الجوار دُون إجراءات وقائية، فيما أكد المدير الطبي لمستشفى الجنينة د. بحر حسن زكريا، عدم استعدادهم لاستقبال أيّة حالة ولو كانت مُشتبهة بالإصابة.

وأوضح د. بحر بحسب صحيفة الصيحة، أنّهم يُعانون من نقصٍ حادٍ في الكوادر الطبية، إضافةً لعدم وجود غُرف عزل، وأشار إلى افتقار المستشفى لمُعينات العمل والوقاية من كمامات ونظّارات ومُطهّرات ومعامل فحص، وقال: (لا نعرف كيف نتعامل مع “كورونا” حال اشتباهنا في أيّ حال)، وأضاف بأن المستشفى يستقبل أعداداً كبيرةً من الأجانب ممّا يتطلّب تعزيزات اتّحادية، وأوضح بحر أنّ بالمستشفى مركبة إسعاف واحدة تعمل في خدمات ترحيل المُوظّفين.

Advertisements

إلى ذلك، كشفت مصادر مُطّلعة عن اعتراف الجهات المُختصة بالعَجز عَن تأمين الحُدُود الغربية التي تَمتد عَلَى طُول (750) كلم، وأكّدت عدم اتّخاذ أيِّ تحوُّطات بالمعابر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)