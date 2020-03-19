منع شركة جزائرية من الصيد بالبحر الأحمر

الخليج 365 : ﺣشد ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺑﻮﻻﻳة ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﻔة ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴة ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﺯﺍﺭة ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺭﺍﻓﻀﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺩﻭﺍﻋﻢ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﺮﻑ ﺍﻟﺴﻤﻜﻲ .. ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺄﻧﻬﻢ يرفضون ﺟﻤﻠة ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻑ، باعتباره مهدداً لمستقبل ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ، ﻭﺇﻫﺪﺍﺭاً ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﺒﻖ ﻭأﻥ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. و أكد ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺼﺎﻡ ﺳﻮﺭﻛﺘﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑأﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﻟﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ 30 ﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺠﺮﻑ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭاً ﺳﺎﺑﻖاً ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺩ . ﺍﻳﻼ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺠﺮﻑ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻛﻮﺯﺍﺭﺓ سيرفعون ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً، ﻭﺍﺧﻄﺮﻭا ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ.. ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﻪ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺮﻑ. المادة السابقة إرتفاع أسعار اللحوم المصنعة والبيضاء والحمراء

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