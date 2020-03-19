إرتفاع أسعار اللحوم المصنعة والبيضاء والحمراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة (آخر لحظة) عن ارتفاع في أسعار اللحوم المصنعة بواقع (40) جنيهاً لكل كيلو، حيث وصلسعر كيلو السجوك(480) جنيهاً، والهوت دوق (520) البيرقر( 460)، فيما بلغ سعر المارتديلا (480) جنيهاً، والكفتة( 460) جنيهاً، وبلغ سعر اللحمة المفرومة ( 500 ) جنيه، وقال صاحب بقالة وعد بجنوب الخرطوم: إن هناك ضعفاً في القوى الشرائية بصورة كبيرة، وانخفاض في الطلب، بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في الفترة الأخيرة، وأضاف نسبة لارتفاع أسعار السلع يتعرض التاجر لخسائر فادحة، مشيراً الى أن تاريخ الصلاحية للحوم المصنعة لا يتجاوز الثلاثة شهور، بالإضافة لعدم استقرار التيار الكهربائي، كاشفاً عن عدم استلام المصانع المتبقي من السلع عند فقدان صلاحيتها، وكشفت جولة لـ(آخر لحظة) عن ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ، حيث بلغ سعر كيلو العجالي (400) جنيه، بدلاً عن(380) جنيهاً.. أما نصف الكيلو بلغ سعره(200)جنيه، بدلاً عن(160) جنيهاً، وبلغ سعر صافي العجالي (450 )جنيهاً بدلاً عن( 410 )جنيهات.. أما الضأن فبلغ سعر الكيلو منه (500)جنيه، بدلاً عن(480) جنيهاً، واستقر الفراخ عند سعر( 200 )جنيه، أما كيلو السمك البلطي تراوح بين (250 -260) بدلاً عن(240) جنيهاً، أما كيلو السمك الفرايد تراوح سعره بين (380 – 400 )بدلاً عن(350)جنيهاً، وقال صاحب ملحمة في السوق الشعبي إن الأسعار تختلف من ملحمة الى أخرى مع مجاملة الزبائن، وقال آخر إن اللحوم تأتي من السلخانه بسعر أقل بـ(20) جنيهاً، مثلاً كيلو العجالي سعره(380) جنيهاً من السلخانة، ويبيعه التجار بسعر (400) جنيه، وشكا من قلة الأرباح.. وقال إن التجار يعملون من أجل توفير السلعة للزبائن حتى يفقدونهم.