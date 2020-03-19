بمعية كوارتي وخندقة.. البرير يعود لرئاسة الهلال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* مشاورات كبار الأهلة وقيادات التنظيمات انتهت لعودة البرير لقيادة الهلال بعد اعتذار الحكيم وتعذر عودة الأرباب لأرض الوطن .

*الخندقاوي نائباً للرئيس، الكوارتي أميناً عاماً، إسماعيل عثمان (ممثل الصدارة) أمين مال، عوض شبو مساعداً للرئيس، عباس الشفيع (ممثل الأصالة) نائب أمين عام، كابتن شوقي ممثل قدامى اللاعبين، هاشم ملاح (مناشط)، تيسير السنوسي ممثل المرأة وعضوية كل من إيهاب حجازي، موسى تبيدي، نزار عوض مالك، د. كمال الأمين .

*القائمة عالية وجدت الاستحسان من كافة الرموز الهلالية ومن القيادة السياسية والمكون

العسكري .

*البعض حاول إلحاق (ط، ي) عضو المجلس الأسبق، لكن لجنة الاختيار أبعدته بسبب انتمائه للجماعة الظلامية .

*الهلال مقبل على مرحلة ما بعد الكاردينال واللجان شغالة وفي اجتماعات متواصلة .

*مغادرة كردنة لا تعني إغلاف ملفه، فمحامو الهلال شرعوا في مراجعة عقود القناة والصحيفة والجوهرة بحثاً عن حقوق الهلال .

*محامو الهلال بقيادة الخبير القانوني والمحامي الضليع د. كمال الأمين حريصة على استرداد أي مليم مستحق للهلال .

* من هؤلاء الذين اجتمعوا بمول الواحه وقرروا الاجتماع بثوار الاعتصام؟ من هو عبد الله العاقب ومن هو عثمان الأمين وبقية الذين زعموا أنهم يمثلون مجلس ود بدر !!

*هل هم عاملون بشركة الكاردينال أم بعثت بهم لجنة ود بدر أم ماذا !!

*الجهة التي أرسلت هؤلاء لم تحترم ثوار الاعتصام، وكان الأوفق إرسال أسماء معروفة في المحيط الأزرق .

*إرسال أسماء مغمورة ولا أقول نكرات فيه استفزاز للثوار الذين لا يعرفون أي تاريخ لود بدر وحنفي فكيف بهؤلاء المغمورين .

*بالمناسبة، كل من لديه مصلحة مع الكاردينال عليه البحث عنها بعيداً عن شباب الاعتصام لأنهم لن يلتقوا أي مرسال من حليف المخلوع .

*مؤرخ الهلال الفكي بريمة سخر من أعوان الكاردينال الذين زعموا أنهم بصدد مراجعة عضوية المعتصمين !!

*بريمة أوضح لكاتب هذه السطور أن المجموعة إياها لا تعرف أبجديات قانون الرياضة الذي منح هذا الحق للاتحاد العام لحين توفيق الأوضاع ولا يعرفون النظام الأساسي للهلال الذي يشترط حسن السير والسلوك ويمنع عضوية أي مدان .

*وفقاً لبريمه فإن المطبلاتية اختاروا الطريق الخطأ الذي يؤدي في منتهاه لإلغاء عضوية كبيرهم .

* سوداكال حلّ لجنة الاستثمار المريخيه وحول رئيسها (أبو أواب) للتحقيق !

*أبو أواب صرف على تسجيلات المريخ حينما كان سوداكال بالسجن متهماً في جريمة احتيال، وأبو أواب رتب للمريخ (17) مشروعاً استثمارياً أقلها بنك الصفوة .

*مثل هذا يتم تحويله للتحقيق بفرية أنه تجاوز المجلس !!

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* سوداكال فرعون جديد، أخطر من فرعون الإصلاحية وأبو أبواب يشبه الهلال .

*قرب تعال ما تبتعد .

كلام سياسة

*ثورية المحامي الرقم (أديب) لا أحد يستطيع التشكك فيها .

*حينما كان أديب يواجه جهاز الأمن في قاعات المحاكم دفاعاً عن مظاليم الجهاز لم نك نرى أحداً ممن يهاجمون الرجل الآن.

*أديب يريد تقديم قضية مكتملة الأركان والمتورطون في فض الاعتصام يريدون تحقيقاً أي كلام حتى يفلتوا من العقاب ويستخدموا الشفع والمراهقين لتعكير الأجواء وإعاقة عمل اللجنة .

*على الأجهزه الأمنية التعامل بالحسم اللازم مع إغلاق الطرق وإشعال النيران .

*مثل هذه الأعمال لا تخدم إلا الفلول وزواحف الكيزان .

*هجوم أقلام الفلول على وزير الصحة تأكيد على أن الرجل يمضي في الطريق الصحيح .

*الأقلام التي هاجمت د. أكرم هي ذاتها التي كانت تتغزل في أبو قردة !!

*إعلام الكيزان فقد الصواب وبات مهزلة يسخر منها الناس .

*أشعر بالأسف وضياء بلال ضمنهم، وقد كنت أظنه خارج الطغمة الظلامية .