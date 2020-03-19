تعرّف على سيناريوهات الدوري الممتاز بعد كرونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت المتابعات عن ثلاثة احتمالات تحاصر الدوري الممتاز بعد قرار التوقف الحالي من قبل الاتحاد العام ولجنة المسابقات حيث برز اتجاه قوي لالغاء الموسم الحالي واعتباره كان لم يكون مع صعود فريقان من الدوري الوسيط على ان يكون الهبوط المباشر ل5 فرق في الموسم الجديد فيما يرى البعض ضرورة اعتماد الموسم الحالي وفقا للروليت الأخير باعتماد المربع الذهبي في المشاركة افريقيا للموسم المقبل وهبوط الاندية ال٣ المتزيله الأخيره فيما ترى فئة امكانية استئناف الدوري بعد نحو اقل من أسبوعان مع برمجة جديده خاصة وأشار مصدر رفيع المستوى بان كل الاحتمالات سيتم دراستها بتأني واجراء نقاشات وحوارات حولها لاتخاذ القرار النهائي خلال اليومين المقبلين.