الديبة: الفرنسي فيلود مندهش لعدم اختيار عبد الررؤوف للمنتخب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مدرب الهلال السابق الكابتن الديبة ان مدرب صقور الجديان ان الفرنسي فيلود مندهش جدا من عدم اختيار مساعده خالد بخيت للاعب عبد الرؤوف للمنتخب وقال انه لاعب صاحب امكانيات مهولة.

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