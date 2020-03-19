الاولمبيه والمخططات الكيزانيه !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? افادني مصدر مختص ان الاولمبيه السودانيه كاتبت الاولمبيه الدوليه زاعمه وجود تدخل حكومي في الشأن الاولمبي !! .
▪️صحيح ان الاولمبيه الدوليه تجاهلت مزاعم الاولمبيه السودانيه لكن ذلك لا يعني ترك الامر واغلاق الملف .
▪️محاولة التدويل الخبيثه يجب مواجهتها بالردع الحاسم والبتر اللازم حتى لا تؤت الثوره ويُغدر بها من باب الرياضه .
▪️الاولمبيه التي يقودها مسئول الشئون الدينيه السابق باتت مركز الفلول وملتقى الزواحف ، تطاولها على الثوره يجب ان يجد الردع الحاسم والفوري .
▪معارضة الاولمبيهز للقانون الرياضه الجديد والحمله الاعلاميه ضده انما هي حمله ضد الثوره بكاملها وليس ضد القانون وحده .
▪صحيفة الهلال وحدها التي شاركت في حمله الاولمبيه وخصصت الخط الاول للنيل من رئيس لجنة القانون .
▪تحالف الكاردينال وصحيفته مع الفلول متوقع ، ذلك ان رئيس الفلول منح كردنه وسام رئاسي وتراقصا سوياً من داخل استاد الهلال .
▪️حينما كان الكاردينال يتراقص مع المخلوع وعبد الرحيم كان رصاص الامن وكتائب الظل يحصد ارواح شباب الثوار في العباسيه على مقربة من الاستاد .
▪️القاعده الرياضيه بإنتظار قرارت قويه من الوزيره الثوريه لحسم تفلتات الاولمبيه الكيزانيه.
▪افتحوا الملف المالي وسفر البعثات ، ستجدون بلاوي .
▪️الاولمبيه الدوليه لا تتدخل البته في الشأن المالي فإجتثوهم عبر ملف المال .
▪️قدامي اللاعبين وابطال الاولمبياد يقودون اللجان الاولمبيه في كل بلاد العالم الا في السودان ، حيث رئيس الاولمبيه قادم من الشئون الدينيه ونائبه حلواني والسكرتير موظف بنك !!
▪️الاولمبيه التي كان يقودها ذات يوم عبد الحليم محمد وكرار و شداد تحتاج لغربله تبعد الكيزان وتأت باهل الرياضه .
???? انتهت (وهمة لوزان) ولم يعد احد يذكر حكاية لقب (2018) او غير ذلك من حصاد المكاتب .
▪️الفرحه الكذابه لم تتعد احتفال في مطعم متواضع وتكريم اكثر تواضع بوكاله سفر مغموره .
▪افراح المريخ التي نعرف كانتز بالاستاد ووسط حضور جماهيري حاشد بمعية شعراء ومطربي المريخ .
▪️كل ذلك لم يحدث كدليل على رفض القاعده المريخيه القاب المكاتب .
▪️قطب مريخي شهير قال لي (نحن يا مووج كسبنا الدوري من قبل بلا هزيمه ، وكانت شباك المريخ لا تقبل الاهتزاز بدليل ان مهاجم التحرير ود ابليس نال شهره كبيره لانه هز الشباك الحمراء ، بعد كل هذا التاريخ الوضي لا يمكن ان نحتفل بلقب من المكاتب)
▪️لهذا ولاسباب كثيره استحى المريخ من الاحتفال بلقب المكاتب الذي تدور حوله عديد الشبهات .
▪️على القنصل المريخي الرد على تلك المزاعم التي تقول ان مقيم بسويسرا وان قرار لوزان حوله كثير شُبهات .
▪️الحكم الذي ينبغي ان يصدر خلال 6 اشهر بنص لوائح المحكمه صدر بعد عام ونصف !!
▪️المحكمه اوجزت حكمها في نقطه واحده وهي (مشاركة اللاعب غير صحيحه بغض النظر عن اخطاء الشكوى الاجرائيه)، هل كان ذلك يحتاج لعام و6 اشهر !! .
▪️القرار تشوبه كثير شبهات لكنا لن نحكم بما يدور في الواتساب من كلام يشيب له الولدان ، فقط ننتظر رد القنصل .
▪️سكوت القنصل غير مجد لان الاتهامات باتت حتى في قروبات المريخاب .
▪️ان كان هناك ثمة فساد في القرار فعلى القنصل الاعتذار ويادار ما دخلك شر .
???????? كلام سياسه .
▪️اسعدني اللقاء الذي تم بالقاهره بين مسئول رفيع وقوش .
▪️لا احد يملك اسرار الكيزان مثل قوش وهو الوحيد القادر على كشف مخابئهم وضرب اوكارهم .
▪خلافات قوش مع المخلوع غير خافيه على احد ودورهم في الثوره كان مفصلي ومشهود .
▪️وجود قوش في السلطه مهم لتامين الثوره ومد جسور التعاون مع القاهره ، ابوظبي وواشنطن .
كانت هذه تفاصيل خبر الاولمبيه والمخططات الكيزانيه !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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