الاولمبيه والمخططات الكيزانيه !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? افادني مصدر مختص ان الاولمبيه السودانيه كاتبت الاولمبيه الدوليه زاعمه وجود تدخل حكومي في الشأن الاولمبي !! .

▪️صحيح ان الاولمبيه الدوليه تجاهلت مزاعم الاولمبيه السودانيه لكن ذلك لا يعني ترك الامر واغلاق الملف .

▪️محاولة التدويل الخبيثه يجب مواجهتها بالردع الحاسم والبتر اللازم حتى لا تؤت الثوره ويُغدر بها من باب الرياضه .

▪️الاولمبيه التي يقودها مسئول الشئون الدينيه السابق باتت مركز الفلول وملتقى الزواحف ، تطاولها على الثوره يجب ان يجد الردع الحاسم والفوري .

▪معارضة الاولمبيهز للقانون الرياضه الجديد والحمله الاعلاميه ضده انما هي حمله ضد الثوره بكاملها وليس ضد القانون وحده .

▪صحيفة الهلال وحدها التي شاركت في حمله الاولمبيه وخصصت الخط الاول للنيل من رئيس لجنة القانون .

▪تحالف الكاردينال وصحيفته مع الفلول متوقع ، ذلك ان رئيس الفلول منح كردنه وسام رئاسي وتراقصا سوياً من داخل استاد الهلال .

▪️حينما كان الكاردينال يتراقص مع المخلوع وعبد الرحيم كان رصاص الامن وكتائب الظل يحصد ارواح شباب الثوار في العباسيه على مقربة من الاستاد .

▪️القاعده الرياضيه بإنتظار قرارت قويه من الوزيره الثوريه لحسم تفلتات الاولمبيه الكيزانيه.

▪افتحوا الملف المالي وسفر البعثات ، ستجدون بلاوي .

▪️الاولمبيه الدوليه لا تتدخل البته في الشأن المالي فإجتثوهم عبر ملف المال .

▪️قدامي اللاعبين وابطال الاولمبياد يقودون اللجان الاولمبيه في كل بلاد العالم الا في السودان ، حيث رئيس الاولمبيه قادم من الشئون الدينيه ونائبه حلواني والسكرتير موظف بنك !!

▪️الاولمبيه التي كان يقودها ذات يوم عبد الحليم محمد وكرار و شداد تحتاج لغربله تبعد الكيزان وتأت باهل الرياضه .

???? انتهت (وهمة لوزان) ولم يعد احد يذكر حكاية لقب (2018) او غير ذلك من حصاد المكاتب .

▪️الفرحه الكذابه لم تتعد احتفال في مطعم متواضع وتكريم اكثر تواضع بوكاله سفر مغموره .

▪افراح المريخ التي نعرف كانتز بالاستاد ووسط حضور جماهيري حاشد بمعية شعراء ومطربي المريخ .

▪️كل ذلك لم يحدث كدليل على رفض القاعده المريخيه القاب المكاتب .

▪️قطب مريخي شهير قال لي (نحن يا مووج كسبنا الدوري من قبل بلا هزيمه ، وكانت شباك المريخ لا تقبل الاهتزاز بدليل ان مهاجم التحرير ود ابليس نال شهره كبيره لانه هز الشباك الحمراء ، بعد كل هذا التاريخ الوضي لا يمكن ان نحتفل بلقب من المكاتب)

▪️لهذا ولاسباب كثيره استحى المريخ من الاحتفال بلقب المكاتب الذي تدور حوله عديد الشبهات .

▪️على القنصل المريخي الرد على تلك المزاعم التي تقول ان مقيم بسويسرا وان قرار لوزان حوله كثير شُبهات .

▪️الحكم الذي ينبغي ان يصدر خلال 6 اشهر بنص لوائح المحكمه صدر بعد عام ونصف !!

▪️المحكمه اوجزت حكمها في نقطه واحده وهي (مشاركة اللاعب غير صحيحه بغض النظر عن اخطاء الشكوى الاجرائيه)، هل كان ذلك يحتاج لعام و6 اشهر !! .

▪️القرار تشوبه كثير شبهات لكنا لن نحكم بما يدور في الواتساب من كلام يشيب له الولدان ، فقط ننتظر رد القنصل .

▪️سكوت القنصل غير مجد لان الاتهامات باتت حتى في قروبات المريخاب .

▪️ان كان هناك ثمة فساد في القرار فعلى القنصل الاعتذار ويادار ما دخلك شر .

???????? كلام سياسه .

▪️اسعدني اللقاء الذي تم بالقاهره بين مسئول رفيع وقوش .

▪️لا احد يملك اسرار الكيزان مثل قوش وهو الوحيد القادر على كشف مخابئهم وضرب اوكارهم .

▪خلافات قوش مع المخلوع غير خافيه على احد ودورهم في الثوره كان مفصلي ومشهود .

▪️وجود قوش في السلطه مهم لتامين الثوره ومد جسور التعاون مع القاهره ، ابوظبي وواشنطن .