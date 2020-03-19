رسميا تعليق النشاط الرياضي في السودان.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ اتحاد الكرة يعلن إيقاف الدوري الممتاز والتأهيلي.

▪︎ البوشي :بدأنا القرارات تدريجية وتوصلنا لإيقاف النشاط الى اجل

▪︎ الهلال يقفل ملعبه للصيانة و يبلغ اتحاد الكرة

▪︎ الاتحاد يحول تمارين المنتخب لنادي الاسرة قبل التطورات الاخيرة

▪︎ الاندية ؛ لابد من إيقاف النشاط رغم الخسائر الكبرى

▪︎ اجتماع مهم للجنة المسابقات نهار اليوم وتداعيات الأحداث الاخيرة

▪︎ لجنة الانضباط وقرارات رادعة في حق أندية مدربين ولاعبين ،،

▪︎ ردود أفعال كبيرة لقرارات رئيس نادي المريخ

▪︎ مجلس المريخ يخاطب الاتحاد لكسب الشرعية لسوداكال

▪︎ رسميا تاجيل بطولة افريقيا للاعبين المحليين بالكاميرون

▪︎ اجتماع لرئيس الفيفا لتأجيل كاس الاندية العالمية بالصين

▪︎ إصابة نجم اخر في يوفنتوس بفيروس كورونا

▪︎ توقعات باستئناف دوري ابطال اوربا لربع النهائي من جولة واحدة

▪︎ رسميا تاجيل بطولة كوبا اميركا للعام القادم

—————————

# رسميا أعلنت وزيرة الشباب والرياضة عن تعليق النشاط الرياضي في السودان

وكانت الوزيرة قد أصدرت بيانا اكدت من خلال إيقاف النشاط الى اجل غير مسمى في ظل المتابعة مع وزارة الصحة والتطورات الاخيرة لفيروس كورونا وإعلان حالة الطواريء والمتابعة واتخاذ القرارات المناسبة ،،

والهدف عدم انتشار الوباء من خلال التجمعات والرياضيين

وقالت الوزيرة من خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا لوزير الصحة بوكالة سونا للأنباء ، انهم في الوزارة بدأوا في اتخاذ القرارات متدرجة فيما بتعلق بالأنشطة المختلفة والشباب والعاملين في الوزارة وقصر التجميد اولا على المناشط ثم كرة القدم من دون جماهير وأخيرا إيقاف النشاط عامة والى اجل غير مسمى متابعة للأحداث والتطورات

وتمنت ان يتعاون الجميع للحد من انتشار كورونا

وكان القرار متعلقاً بكرة القدم نسبة للاختلاط الكبير بين اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية والحكام وهو ما يتعارض مع توجيهات وزارة الصحة في هذه الفترة،،

من جانبه وبعد هذا القرار قام اتحاد الكرة بتعليق منافستي الدوري الممتاز وكذلك الدوري المؤهل للممتاز وتم إخطار كل الجهات ذات الصلة من اتحادات وأندية وحكام وأعلام وغيره ،،

وكان الاتحاد السوداني قد قرر في وقت سابق استمرار النشاط من دون جماهير وبالفعل لعبت العديد من المباريات، كما ان الاتحاد كان ورغم التحضير لمباراتي المنتخب مع غانا قد قرر استمرارالممتاز من دون الهلال والمريخ وعدد من لاعبي الفرق الاخرى ، وحتى بعد التجميد الافريقي للمباراتين واصل الاتحاد في الممتاز من دون الهلال والمريخ ولاعبي الفرق الاخرى في المنتخب رغم الاحتجاجات ، متمسكا بالمنتخب على أساس تجارب ودية مع توغو وجنوب السودان لياتي قرار غلق مطار الخرطوم بإلغاء التجارب ،،

ومع التطورات الاخيرة كان نادي الهلال قد خاطب الاتحاد ببدء الصيانة في استاد الهلال ، ليعلن الاتحاد عن تحويل تمارين المنتخب الى ملعب نادي الاسرة ، وواضح من قرار الوزيرة الاخيرة ان امر تمارين المنتخب هو الاخر سينظر فيه وربما يصدر فيه اتحاد الكرة اليوم قرارا منفصلا وبالفعل تم الدعوة لاجتماع نهار اليوم للجنة المنتخبات ،،

الجوهرة الرياضية كانت قد استبقت الأحداث بالامس وأشارت لقرار الهلال بتجميد نشاط الفريق وتسريح اللاعبين بسبب الحدث المسيطر على الساحة وبسبب تواجد معظم لاعبي الهلال مع المنتخب وكذلك عدم وجود مباريات للهلال خلال مارس الحالي ،،

العديد من الفرق استقبلت قرار التجميد بالرضا خاصة. ان سلامة الجميع اهم من اللعب ،ًكما ان اللعب من أساسه بدون جماهير يكبد الفرق خيائر فادحة وفي كل الأحوال ان تجميد النشاط فيه خسائر فادحة على الاندية وهناك التزامات كثيرة من مرتبات وإيجارات والبعض منها يضم لاعبين محترفين ،،

وقد تكون الخطوة القادمة خطوة البحث عن دعم ومعينات لهذه الفرق ،،،

———

لحن الختام

———-

ويبقى الهلال متصدرا للمنافسة لحظة تجميدها ، ولا يعرف متى تعود الانطلاقة ، وربما في النهاية هناك عدة خيارات وأولها اعتماد الترتيب الحالي وتتويج الهلال بطلا ادا لم تستكمل المنافسة وياتي بعده هلال الابيض بحكم تفوقه على المريخ بالمواجهات المباشرة ، فوزه على المريخ في الدورة الاولى بالأبيض والان يتساويان في النقاط ،،على أساس يمثلان في الابطال ، ومن ثم المريخ والامل للتمثيل في الكونفدرالية ،،

وهناك احتمال الأخذ بنتائج الدورة الاولى وهنا سيمثل الهلال والمريخ في الابطال والأمل والسلاطين في الكونفدرالية ، او الأخذ بنتيجة الموسم الماضي وتمثيل الهلال والمريخ افريقيا ، وأهلي شندي والخرطوم الوطني في الابطال،،،

وما يؤكد صعوبة اكتمال المنافسة ان العديد من البطولات الدولية الكبرى والقارية تقرر تأجيلها للعام القادم ،،

# تعقد لجنة المسابقات اجتماعا مهما نهار اليوم للنظر في تقارير الممتاز والحكام وكذلك الشكاوي والبحث في امر الممتاز ومستقبل البطولة في ظل قرارات تجميد النشاط الاخيرة ،،

وكذلك بحث امر الكثير من الأحداث والتفلتات التى صاحبت المباريات ويتوقع ان يتم تحويل بعضها للجنة الانضباط ،،

وكانت لجنة الانضباط برئاسة مولانا محمد عوض حميدة اجتماعا أصدرت فيه عقوبات قاسية بحق البعض ونال منها الفلاح العطبراوي نصيبه إيقاف للمدرب صلاح محمد ادم والإداري راشد نورين والحارس الجيلي لثلاث مباريات برغم ان هناك احداث لاحقه وإصابة لمساعد الحكم في المباراة الاخيرة في عطبرة لنفس الفريق ،،وتم إيقاف المدرب محسن سيد من السلاطين ونادر ابراهيم من حي العزب لثلاث مباريات ووقعت غرامات مالية على حي الوادي خمسون الف جنيه ، ونادي حيدوب عشرون الف جنيه ،

# في المريخ تمت مخاطبة رسمية لاتحاد الكرة لاعتماد سوداكال رئيساً لنادي المريخ مباشرة نشاطه بعد ان زالت الاسباب ،،وكان محلس المريخ قد اعتذر عن قيام جمعيته العمومية بسبب منع التجمعات من خلال الحد من تفشي فيروس كورونا ،،

وكان محلس المريخ قد اصدر الا بعد من القرارات في اطار اعادة صياغة مجلس الادارة وكذلك ابعاد الأعضاء المعينين وقرارات بخصوص بعض اللجان وعلى راسها الاستثمار وحلها ، وكذلك صدور قرارات بملاحقة أعضاء سابقين وفتح بلاغات بخصوص أموال النادي وميزانياته وتفاصيلها مع المستندات والتى لم تقدم بصورة محاسبية احترافية ،،

ردود الأفعال بين مؤيد وبين معارض ، في وقت يطالب فيه الكثيرون بلم الشم. الاستفادة من أبناء المريخ الذين تصدوا للمهمة في اوقات عصيبة ،،

البعض لم يعجبه تصرفات وقرارات سوداكال حتى الان

والبعض يرى في سوداكال ان يكون البقرة الحلوب في المريخ لا اكثر ولا اقل يدفع بس ريترك أمور الكرة وإدارة النادي لأهله والمختصين فيه ،،

سوداكال لا يكد القبول حتى من بعض انصار المريخ والذين اظهروا معارضته منذ يكون انتخابه ، ولكن مجموعته صمدت ودافعت ببسالة الى يومنا هذا وما تزال بقيادة أسد والكندو وغيرهم من سباب الإداريين ،،

———-

الحالة

——–

# اجتماع مهم لرئيس الفيفا اليوم الاربعاء لإصدار قرار رسمي بتأجيل كاس الاندية العالمية المقررة في الصين ٢٠٢١

ومن الواضح ان قرارات اخرى تتعلق بالمنافسات العالمية سيتم بحثها خاصة بعد تعليقها ،،

#اتحاد اميركا الجنوبية قرر تاجيل كوبا اميركا هذا العام لتقام العام القادم ،،

كما قرر الاتحاد الأوربي تاجيل امم اوربا ٢٠٢٠ لتقام العام المقبل ،

ولم يتخذ الاتحاد الأوربي قرار بخصوص مباريات دوري ابطال اوربا وكاس الاتحاد التى تم تاجيل بعض مبارياتها في إياب نصف النهايي ، وهناك مقترحات بعد استمرار النشاط ان يقام ربع النهائي من مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب كسب للوقت حتى تختتم في يوليو القادم ،،،

كما قرر الكاف تاجيل بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين والتى كان مقررا لها الكاميرون في ابريل القادم ،،،

# فيروس كورونا لا يزال يطارد المشاهير وعدد من نجوم الكرة وآخر الضحايا الفرنسي بليز ماتودي نجم يوفنتوس والذي جاء الفحص إيجابيا ولزم الحجر الصحي بي منزله وهو بحالة جيدة ،، يعتبر قاني لاعب من اليوفي يصاب. هناك ٩ حالات اخرى من أندية اخرى من الدوري الايطالي ،،