إحباط تهريب كميات كبيرة من الدقيق والوقود….

الخليج 365:

أكد العميد شرطة نزار عبدالرحمن أحمد مدير شرطة محلية أم بدة بحسب سونا اهتمام الشرطة بملاحقة كل من يعمل على تخريب الاقتصاد الوطني والتلاعب بقوت المواطن، مؤكداً اكتمال العمليات التنسيقية كافة والتناغم التام بين شرطة أم بدة ولجان المقاومة بالمحلية من متابعة تأمين الممتلكات والمواد التموينية من الدقيق والوقود وتوفير الأمن للمواطن .

وأبان أنه وبفضل التنسيق الجيد بين الأجهزة الشرطية والأمنية ولجان المقاومة تمكنت شرطة محلية أم بدة من ضبط (100) جوال دقيق زنة (50) كيلو داخل مخزن بقرية العامرية الريف الغربي جاهزة للتهريب، بالإضافة إلى ضبط (500) لتر بنزين أُعدت للتهريب .

وأشار إلى أن هذا الجهد كان بفضل الاجتماعات التنسيقية الراتبة على مستوى المحلية في المتابعة والرصد من أجل المحافظة على حقوق المواطن، معلنا استمرار الشرطة في بذل المزيد من الجهد لمكافحة عمليات التهريب ومنع التلاعب بقوت المواطن، ممتدحا الجهود الشرطية في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، لافتاً إلى أن الشرطة ستظل العين الساهرة في الحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن ومتابعة وملاحقة المجرمين حتى يتم تجفيف محلية أم بدة من أعمال التفلت كافة.

وحث مرتضى حسب الرسول محمد مشرف دقيق محلية أم بدة على ضرورة وقوف المواطن في دعم وإسناد لجان المقاومة والشرطة في الحفاظ على ممتلكاته وأن يكون العين الساهرة في عملية الرقابة على الأفران والمخابز وإسناد الشرطة في مكافحة عمليات تهريب الدقيق والمواد البترولية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار وسط المواطنين .

وعلى صعيد آخر وفي إطار الجهود التي تبذلها الشرطة في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها المتعددة، تمكن تيم من شرطة شعبة مباحث فرعية أم بدة بقيادة النقيب شرطة عمر علي عمر من القبض على عصابة تخصصت في كسر ونهب الدكاكين بسوق السلام (قندهار) بعد متابعة ميدانية ورصد لأكثر من تسعة بلاغات بقسم شرطة دار السلام غرب وشملت المضبوطات أنابيب غاز، أدوات كهربائية، ماكينات خياطة، لديترات، مسجلات سيارات وماكينات لحام وأخرى .