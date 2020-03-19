امر بالقبض على نجم المريخ سيف تيري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حررت محكمة النظام العام ببحري امس امر قبض في مواجهة ‏متهمين بإثارة الشغب والنهب ‏والاتلاف من بينهم مهاجم المنتخب الوطني بالمريخ ‏‏(سيف تيري)، لقيامهم بحرق قسم شرطة التكامل بالحاج يوسف، واتلاف سيارات ‏مملوكة للدولة، وأخرى تخص مواطنين وذلك ابان الفترة التي شهدت إسقاط نظام الانقاذ، وقدرت قيمة الاتلاف بحوالي “18” مليار جنيه، و لغياب المتهمين عن الجلسة أصدرت المحكمة اوامر قبض وأمرت باحضارهم، ‏وحددت جلسة لاحقة لمواصلة الاجراءات، وتتلخص الوقائع في انه عندما اذيعت إشاعة عبر جوامع ‏المنطقة في الساعة الثانية صباحاً، مفادها بأن هنالك أفراداً يتبعون لقوات الدعم ‏السريع سوف يهاجمون مواطني المنطقة ويقومون بارتكاب جرائم قتل ‏ونهب للممتلكات، مما دفع أهالي المنطقة بالخروج من منازلهم ‏ومتوجهين إلى اقسام الشرطة، وعلموا بأن الأشخاص الذين قاموا بقتل ‏مواطن بمنطقة التعويضات تم القبض عليهم بواسطة أفراد الدعم ‏السريع، عقب الاشتباه فيهم واقتيادهم إلى قسم شرطة التكامل وتم ضبط ‏دراجات بخارية للمشتبه فيهم، وطالب المواطنون امام القسم بالقصاص ‏من الجناة (بإعدامهم في ميدان عام)، وان هنالك بعض المواطنين علموا ‏بأن ما تم بثه عبر الجوامع إشاعة، عادوا إلى منازلهم فيما ظل الآخرون ‏في مكانهم، وقام المتهمون بالهجوم على القسم وهم يحملون الأسلحة ‏البيضاء، ما استدعى أفراد الشرطة الموجودين بالقسم بإطلاق أعيرة نارية ‏في الهواء والغاز المسيل للدموع لفض الهجوم، إلا أنهم لم يتمكنوا ‏وظلوا موجودين حتى نهاية الأحداث، وان المتهمين قاموا ‏بتهشيم زجاج السيارات وإضرام النيران بقسم الشرطة ونهب ممتلكاته، ‏واتلاف السيارات التي وضعها اصحابها بالقرب من القسم للحفاظ عليها ‏وحراستها من بينها ‏عدد (2) بص تابع للشرطة، وسيارات نفايات تابعة لمحلية شرق النيل، ‏وسيارات ترحيل لموظفي الجوازات بالإضافة إلى سيارة آكسنت تم اتلاف ‏جميع السيارات، وبموجب توجيهات من الشرطة تم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية، وتم فتح البلاغ بتاريخ (7/6/2019) بواسطة رئاسة محلية ‏شرطة الحاج يوسف، كما أنه لم يتم القبض على المتهمين في ليلة الحادثة وذلك لتوقف العمل بالقسم بعد اتلافه، وكشفت التحريات ان قيمة التلف ‏‏(18) مليار والمفقودات من داخل القسم عبارة عن عدد (3) جهاز ‏كمبيوتر وجهاز تلفزيون بملحقاته بجانب مبرد مياه وطفاية حريق وبالاضافة الى مفقودات أخرى.