أصحى يا ترس!!.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(١)

خمسة اشهر مضت الان وما زالت لجنة التحقيق في فض الاعتصام تطالب بامهالها ثلاثة اشهر اخرى في محاولة للتسويف ومد الآجال وشغل الناس عن دماء الشهداء ولفت الانظار عمن تورط في فض الاعتصام، اصحى ياترس هنالك من يحاول سرقة الثورة وتكميم الافواه وممارسة الضغوط والحيلولة دون اعلان نتيجة فض الاعتصام، قمة الظلم انه حتى الان مافى زول شغال لاجل الاسر التى فقدت ابناءها والاسر التى ما زال لديها مفقودون من ابنائها وتتقاطر دموع الامهات بحثاً عن ابنائهن، ضاعت ثورتنا في وقت تحاك فيه الدسائس والمؤامرات من جهات مختلفة داخل وخارج البلاد لهضم حقوق الثوار، اصحى يا ترس فهنالك من يحاول الهاء الراى العام وصرف نظره عن القضايا الاساسية التى من اجلها ثار الشعب وأريقت الدماء، بالامس تفجير موكب حمدوك ألهاكم عن دماء ثواركم واليوم قصة كورونا لمنع التظاهرات والخروج للشارع في مجموعات وها هى لجنة أديب تطالب بمهلة ثلاثة اشهر اخرى وغداً ستكون هنالك حجة جديدة لشغل الراى العام وشوية شوية القضية ستموت وتقبر وينسى الشعب شهداء الثورة ولا احد يعزي اسرهم وامهاتهم الثكلى اصحى يا ترس قبل ان تموت بالغبينة او الكورونا وتموت ثورتك معاك .

(٢)

سيدى ومولاي النائب العام تاج السر الحبر ما مصير بلاغ النهب الذى وقع ببحرى ولماذا لم يقدم المتهمون للمحاكمة وايضاً ماهو مصير بلاغ نهب مول الاحسان وقتل عمال بداخله ولماذا لم يحل للمحكمة وايضاً لماذا لم تستأنف النيابة قضية اطلاق النار بالرياض ولماذا تصر النيابة على اهدار حق المواطن البسيط الغلبان ولا تهتم انت سيدى النائب العام بتحقيق العدالة للمواطنين واعادة الحقوق لاصحابها والله انى لأرى سيدى النائب العام واعتقد ان نيابتكم في طريقها لارتداء ثوب ادوات القمع بدلاً من تحقيق العدالة وانى لأرى ان الحقوق تهدر وتضيع والجميع يتفرج خشية قول الحق الذي قد يتسبب في ضياع كراسي السلطة انى لأذكركم بقضاء الله خاصة انكم سيدى النائب العام واركان حربك قد تقدمت بكم السنين فكونوا سنداً وعوناً للمواطن واعيدوا الحقوق لاصحابها حتى لا يكتب التاريخ ويصف عهدكم بالظلم نصيحتى لك سيدى النائب العام لا تخش السياسة والسلطة فقط أخشى الله ووجه منسوبيك بتحقيق العدالة ولا تكن نصيراً للساسة كن نصيراً للمظلومين ورد الحقوق وانتهج نهج التشدد في احالة قضايا الناس للقضاء والوقوف عليها باعتباركم جزءاً اصيلاً لتحقيق العدالة فهل تدرى مولاى كم من الحقوق المهدرة للمواطنين بسبب بعض عناصر منظومتك ؟؟ حقق العدالة قبل ان يصحى الترس.

(٣)

أصحى يا ترس .. الكورونا خوفتكم لدرجة انه حتى المواصلات اصبحت فارغة والمواقف خالية والجميع يرتدى الكمامة ..والناس التزمت البيوت خوفاً من البعبع والمسؤولون مبسوطين يبتسم بعضهم بخبث لأنهم افلحوا في تفريغ الشوارع من المحتجين الذين دسوا رؤوسهم في الرمال خوفاً من الكورونا في حين ان المسؤولين انفسهم يتجدعون في الشوارع والطرقات وبلا كمامات وهذا ما يؤكد بان شائعة المرض لم تكن سوى لمنعكم من الخروج والتظاهر والاحتجاج على الوضع الأليم .. سؤال بريء يا ترس .. هل انتم راضون بالاختفاء داخل منازلكم وشقيقاتكم يخرجن الى العمل؟؟ يخرجن لتوفير لقمة العيش والوقوف في صفوف الرغيف وانقطاع التيار الكهربى المستمر، وفوق هذا لا قروش في اليد ولا رغيف ولا اغذية ولا قدرة على تخزين الطعام لمجابهة الوباء بالله ده حال بلد ..