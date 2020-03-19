جبريل إبراهيم يوافق على جيش وطني موحد

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، موافقته على تكوين جيش وطني مهني واحد في السودان، ومتفرغ لمهامه ومحايد تجاه كل المواطنين، وعدم توجيه السلاح ضد المواطنين. ووصف جبريل بحسب صحيفة المجهر، الترتيبات الأمنية بالمعقدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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