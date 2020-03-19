 القبض على ام وبناتها بتهمة ضرب وتسبيب الاذى الجسيم لزوجة ابنها

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة Advertisements القت الشرطة القبض على ام وبناتها بتهمة الضرب وتسبيب الاذى لزوجة ابنها. وتعود تفاصيل الحادثة بحسب صحيفة الدار الى انه عندما دار نقاش بين زوجة الابن والبنت الصغرى وتطور النقاش الى ان احتدم بضرب زوجة الابن مما سببوا لها الاذى الجسيم وتم تحويلها الى المستشفى بموجب اورنيك 8 جنائي لتلقي العلاج وباشرت الشرطة تحرياتها والقت القبض على الام وبناتها وتم فتح بلاغ ضدهم تحت المادة 139 جنائي وما زالت التحريات مستمرة لتحويل البلاغ للمحكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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