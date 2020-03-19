الصافي نور الدين يقاضي النيابة العامة

نفى القيادي بالمؤتمر الشعبي الصافي نور الدين تهربه من النيابة العامة التي نشرت تعميماً بالصحف وجهت فيه اتهاماً له مع آخرين بإخفاء أنفسهم، ونفى نور الدين تلقيه لأي أمر من النيابة العامة، باي وسيلة من السائل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لمثوله أمامها.

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وأضاف الصافي بحسب صحيفة المجهر، “الإجراء الطبيعي أن يخطر المتهم مباشرة سواء في منزله أو مكتبه أو تلصق الدعوى في مكان بارز بشهود وهذا لم يحدث، النيابة العامة لم تسلمني أمر قبض وجنت علي واتهمتني بالهروب”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)