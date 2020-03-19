التاريخ: 19-مارس-2020
6 مشاهدة
نفى القيادي بالمؤتمر الشعبي الصافي نور الدين تهربه من النيابة العامة التي نشرت تعميماً بالصحف وجهت فيه اتهاماً له مع آخرين بإخفاء أنفسهم، ونفى نور الدين تلقيه لأي أمر من النيابة العامة، باي وسيلة من السائل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لمثوله أمامها.
وأضاف الصافي بحسب صحيفة المجهر، “الإجراء الطبيعي أن يخطر المتهم مباشرة سواء في منزله أو مكتبه أو تلصق الدعوى في مكان بارز بشهود وهذا لم يحدث، النيابة العامة لم تسلمني أمر قبض وجنت علي واتهمتني بالهروب”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصافي نور الدين يقاضي النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.