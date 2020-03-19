تأجيل اجتماع المسابقات لـ”السبت”

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : رياضة 3 مشاهدة تقرر تأجيل اجتماع لجنة المسابقات الذي كان معلناً عنه يوم الأربعاء إلى يوم السبت 21 من ذات الشهر، بمكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم، من أجل الاطلاع على آخر التقارير الخاصة بحكام ومراقبي المباريات في المنافسات القومية واتخاذ ما يلزم، مع الوقوف على آخر المستجدات بحسب صحيفة الصيحة، فيما يلي ختام الموسم الكروي الحالي، وتقديم كل الخيارات الممكنة، والتي تحفظ حقوق جميع الأندية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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