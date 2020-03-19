“فيفا” يعتمد المكتب “المنزلي”

التاريخ: 19-مارس-2020
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أوضح د. حسن أبو جبل، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، أنه تسلم تعميماً من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، يوضح فيه إنشاء المكتب المنزلي لعضوية المكتب التنفيذي لـ”فيفا”، والعاملين بمقر الاتحاد الدولي، وذلك بعد استشراء وباء “كورونا” في سويسرا – مقر فيفا – ليكون الربط حاضراً أون لاين.
وأضاف د. أبو جبل بحسب صحيفة الصيحة، أن “فيفا” حدد هواتف محددة وأكثر من بريد إلكتروني مخصص لمواضيع محددة داخل المكتب التنفيذي – على حسب تعبيره.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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