شداد يستقبل سوداكال ظهر اليوم الخميس

يستقبل البروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد، السيد آدم عبد الله سوداكال، رئيس مجلس إدارة نادي المريخ بمكتبه عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس، وذلك بعد انتظام الأخير في تأدية مهامه ميدانياً.

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وتسلم الاتحاد عدة مخاطبات من مجلس المريخ، ويتوقع أن يناقش الاجتماع بحسب صحيفة الصيحة، عدداً من القضايا التي تخص النادي الأحمر في أروقة الاتحاد السوداني لكرة القدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)