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شرطي يرفض الرشوة وتاجر يشهر سيفه

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 19-مارس-2020

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شرطي يرفض الرشوة وتاجر يشهر سيفه

 

على اثر مداهمة افراد المباحث الفدرالية بالخرطوم تحت اشراف العقيد شرطة عوض اركب القي القبض على عدد من تجار العملة متلبسين بحيازة النقد الاجنبي، وعند القبض على احد التجار قام بتقديم رشوة بمبلغ عشرون الف جنيه الا ان الشرطي رفض الرشوة ليقوم بتقديم بلاغ منفصل في مواجهة تاجر العملة بالرشوة.

 

 

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كما قام احد التجار بحسب صحيفة الدار باشهار سيف في مواجهة افراد الفدرالية بالخرطوم لتتم السيطرة عليه وتدوين بلاغ في مواجهته مع السيف المعروضات وتقديمه الى المحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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