شرطي يرفض الرشوة وتاجر يشهر سيفه

على اثر مداهمة افراد المباحث الفدرالية بالخرطوم تحت اشراف العقيد شرطة عوض اركب القي القبض على عدد من تجار العملة متلبسين بحيازة النقد الاجنبي، وعند القبض على احد التجار قام بتقديم رشوة بمبلغ عشرون الف جنيه الا ان الشرطي رفض الرشوة ليقوم بتقديم بلاغ منفصل في مواجهة تاجر العملة بالرشوة.

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كما قام احد التجار بحسب صحيفة الدار باشهار سيف في مواجهة افراد الفدرالية بالخرطوم لتتم السيطرة عليه وتدوين بلاغ في مواجهته مع السيف المعروضات وتقديمه الى المحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)