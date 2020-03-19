النيابة العامّة تَدرس إطلاق سراح مَساجين الحق العام بضمانات

أمر النائب العام تاج السر علي الحبر، رُؤساء النيابات والقطاعات بإحالة الدعاوى الجنائية التي اكتملت فيها إجراءات التحرِّي، ويكون فيها المُتّهمون بالحراسات، إلى المحكمة، بجانب تنفيذ أمر الإفراج بالضمان وفقاً لاستيفاء الشروط القانونية.

ووجّه الحبر، وكلاء النيابة بوضع ضوابط صحية، ومُراجعة أوضاع المُنتظرين والنزلاء بالسجون، وتسجيل زيارات للمساجين المَحكومين في قضايا بمُوجب أحكام قضائية.

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وكشف الحبر بحسب صحيفة الصيحة، عن إخضاع قرار إطلاق سراح مساجين الحق العام بضمانات للدراسة وفقاً لنص المادة (208) من قانون الإجراءات الجنائية، وقال إنّ النيابة ستستصحب عقب الدراسة الوضع القائم بالسُّجون وظُروف الطوارئ الصحية بالبلاد درءاً للمَخاطر وما يترتّب عليها من عواقب.

ووجّه النائب العام، رؤساء النيابات بالمركز والولايات في إطار الترتيبات الاحترازية لمُواجهة فيروس “كورونا” بالتأكُّد من الإجراءات الاحترازية كَافّة واتّخاذ التدابير حَال الاشتباه بمرض “كورونا” وفقاً لقانون الحجر الصحي، وأمر بتقليل الازدحام بالنيابات العامّة، وتحديد فترة زمنية لتقديم العَرائض لا تتجاوز الحادية عشرة صباحاً، بجانب مُرُور وكلاء النيابات بالمركز والولايات صباحاً ومساءً على الحراسات والتأكُّد من تنفيذ أمر الإفراج بالضمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)