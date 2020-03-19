بيان من أسرة المرحوم فيصل الياس محمد احمد

بسم الله الرحمن الرحيم

(يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم الحجرات “6”

استمعت للمؤتمر الصحفى لوزير الصحة يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م الساعة السابعة مساء وذكر فيه ان أسرة المرحوم سلموا أنفسهم للحجر الصحى ، واحب ان أوضح الحقائق التالية:

1/ بعد المقابلة التلفزيونية التى أجرتها معى قناة S 24 يوم الأحد 15 مارس 2020 وأوضحت فيها ان إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة لم تحضر لأخذ عينات للفحص من زوجة المرحوم ومن شقيقتى سهام اللتان كانتا متلازمتان للفقيد فيصل الياس أثناء مرضه ، شعر قسم الوبائيات بالحرج الشديد وقاموا باستدعاء زوجة الفقيد و شقيقتى سهام بعد ساعتان من المقابلة التلفزيونية.

2/ تم إيداع زوجة الفقيد و شقيقتى سهام يوم الأحد 15 مارس 2020 م بالحجر الصحى ويوم الاثنين 16 مارس 2020م مساء تم أخذ العينة وتم الفحص صباح الثلاثاء 17 مارس 2020م، وظهرت النتيجة الساعة الواحدة ظهرا بحمدالله سالبة (اى انه لا توجد كورونا) ولم يذكر الوزير ذلك فى مؤتمره الصحفى مساء لشئ فى نفس يعقوب.

3/ ذهب شقيقى مامون الياس لمعمل استاك لأخذ نتيجة الفحص السالبة لزوجة المرحوم فيصل الياس و شقيقتى سهام يوم الأربعاء 18 مارس 2020م الساعة التاسعة صباحا وانتظر فى المعمل إلى الساعة العاشرة والربع صباحا وقالت له الموظفة المختصة ان النتيجة سلبية وقال لها انا اعلم ذلك وحضرت لاخذها مطبوعة ، قالت له ان استلام النتيجة يتم من وزارة الصحة قسم الطوارئ والوبائيات.

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4/ ذهب شقيقى مامون الياس لقسم الطوارئ والوبائيات وقالوا له اكتب طلب و وجهته السكرتيرة إلى مكتب المدير الذى كان غير متواجد بمكتبه و وجد شخص آخر بمكتب المدير يدعى دكتور حسام ورفض دكتور حسام تسليمه نتائج الفحص بحجة ان المدير غير موجود!!!!!

وقالوا له تعال غدا صباحا لمقابلة المدير لتسليمك نتائج الفحص!!!

5/ ما قام به الحجر الصحى لاحضار زوجة المرحوم فيصل الياس و سهام شقيقة المرحوم لا يمت للاسلام والإنسانية بصلة لاننى أخبرت دكتورة جيهان عيسى وذكرت ذلك فى المقابلة التلفزيونية ، انه اذا رغبتم فى حضور زوجة المرحوم وشقيقة المرحوم للحجر الصحى يمكن الاتصال بزوجتى لاحضارهن لكم لان زوجة المرحوم فى العدة و شرعا لايجوز ان يحضر لها رجل غريب ، هذا ما يقر به الشرع ونحن أسرة متدينة معروفة لكافة الناس و نعمل بشرع الله.

6/ انا متخوف من تغيير نتيجة الفحص وان يتم طبخ النتيجة السالبة وتحويلها لموجبة كما طبخوا للمرحوم فيصل الياس نتيجة الفحص الثانية وقالوا انها إيجابية بعد أن استلمنا النتيجة الأولى السالبة.

7/ اخيرا اقول لوزير الصحة ان الفيصل بيننا ليست المؤتمرات الصحفية ، إنما الفيصل بيننا هو الاثباتات العلمية .

واقول لك بالفم المليان واكتب هذا على لسانى و عندى ما يثبت ذلك بان العينة التى اخذت من المرحوم فيصل الياس بعد الوفاة بأربعة ساعات ونصف لم تفحص وتم الطبخ بليل انت ومدير قسم الطوارئ والوبائيات ، وأعلنت النتيجة المطبوخة فى مؤتمرك الصحفى يوم الجمعة 13 مارس 2020م .

وهذه شهادة منى بذلك

أسامة الياس محمد احمد

ع / أسرة المرحوم فيصل الياس

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)