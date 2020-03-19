رفع السودان عن الإرهاب.. سياج إقليمي

توقع المبعوث الأمريكى السابق للسودان وكبير الباحثين في معهد “أطلنتك كاونسل” كاميرون هدسون اقتراب موعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية اسم السودان من قائمة الإرهاب دون تأخير، وقال هدسون في مقال نشره بالموقع: حان الوقت بالتأكيد لحذف السودان من قائمة الإرهاب كونه يتيح حدوث هبوط سلس للديمقراطية ويخلق نفوذاً أكبر للولايات المتحدة الأمريكية بتخليق نظام الحكم الذي يتماشي والمعايير المدنية، فضلاً عن عدم مقدرة واشنطن تحمل تبعات فشل الديمقراطية في السودان وتأثير على تمدد الإسلام الراديكالي في الإقليم، وطالب هدسون أن يكون قرار إزالة السودان مدمجًا في استراتيجية أمريكية أوسع نطاقاً تسعى إلى مواصلة تمكين دور المعتدلين والمدنيين عبر الحكومة وتخفيف احتمالات المفسدين، بحيث أنه في نهاية الفترة الانتقالية للسودان في عام 2022، تصبح البلاد على وشك الدخول في فصل جديد من الحكم الديمقراطي المشروع.

تدقيق أمريكي

وأضاف إن ذلك سيشمل مجموعة من السياسات وسلطات التمويل المصاحبة التي تؤكد على الانتعاش الاقتصادي وشفافية الميزانية وإصلاح قطاع الأمن وإصلاح قطاع العدل لتعزيز المساءلة على نطاق واسع والالتزام بمكافحة الفساد.

واشترط هدسون إنعاش قطاع الاستثمارات لإصلاح الفضاء السياسي وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية واصفاً ذلك بالمهمة الكبيرة والمعقدة، والتي تتطلب الدعم الألماني والفرنسي والاتحاد الأوربي، بجانب واشنطن.

ولم يحظ أي جانب من جوانب السياسة الأمريكية تجاه السودان بمزيد من التدقيق، من داخل البلاد وخارجها على حد سواء، أكثر من تصنيف السودان المستمر على قائمة الدول الأمريكية الراعية للإرهاب وأثر التغيير في السودان أبلغ الرئيس الكونغرس بأنه حدث تغيير جذري في قيادة وسياسات حكومة البلد المعني، وثبت أن الحكومة لا تدعم أعمال الإرهاب الدولي؛ إضافة لتقديمها تأكيدات بأنها لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل، ومن الواضح أنه منذ إنشاء الحكومة المدنية الجديدة في السودان في سبتمبر 2019، كانت استراتيجية الخرطوم: إعلان تغيير أساسي في القيادة في السودان لتحريك عملية الإزالة، وبعد ثلاثة أسابيع فقط من توليه منصبه الجديد استخدم رئيس الوزراء حمدوك خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة للضغط على هذه النقطة، قائلاً إن الشعب السوداني لم يرع الإرهاب ولم يكن داعماً له، بل على العكس، كانت تلك أعمال النظام السابق التي قاومها الشعب السوداني باستمرار حتى إطاحته الأخيرة. لقد تسببت هذه العقوبات في دمار لشعبنا، مما تسبب في بؤس لا يوصف بجميع أنواعه وأشكاله.

هبوط سلس

وقال هدسون فى مقال مطول نشره بالموقع: لقد حان الوقت بالتأكيد لحذف السودان من قائمة الإرهاب، إذا لم يكن لسبب آخر غير أنه يعكس سلوك السودان في السنوات العشرين الماضية أو في الوقت الحاضر. في حين لا توجد ضمانات لما قد يحمله مستقبل السودان، فإن إزالة البلاد الآن يزيد من احتمال حدوث هبوط سلس للديمقراطية، ويمكن أن يخلق نفوذًا أكبر للولايات المتحدة لتشكيل نتيجة ترتضيها.

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ويجب أن يكون قرار إزالة السودان مدمجًا في استراتيجية أمريكية أوسع نطاقاً تسعى إلى مواصلة تمكين دور المعتدلين والمدنيين عبر الحكومة وتخفيف احتمالات المفسدين، بحيث أنه في نهاية الفترة الانتقالية للسودان في عام 2022، فإنه على وشك الدخول في فصل جديد من الحكم الديمقراطي المشروع. من الناحية المثالية، سيشمل ذلك مجموعة من السياسات وسلطات التمويل المصاحبة التي تؤكد على الانتعاش الاقتصادي وشفافية الميزانية وإصلاح قطاع الأمن وإصلاح قطاع العدل لتعزيز المساءلة على نطاق واسع والالتزام بمكافحة الفساد؛ وأخيرًا، الاستثمارات لإصلاح الفضاء السياسي وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.

دوافع إقليمية

ويرى هدسون أن هناك حافزاً إضافياً لواشنطن لرفع البلاد عن قائمة الإرهاب، فضلًا عن التزام السودان بكافة المطالب الأمريكية، وقال إن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل فشل ثورة السودان وتجربة الحكم المدني لأسباب تتجاوز حدود البلاد. إذ يجلس السودان على مفترق طرق للقارة الأفريقية والعالم العربي، وقد برز كدولة المواجهة في المعركة بين الاستبداد والديمقراطية. كما يقول رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بفخر فبعد سلسلة من التحولات الديمقراطية الفاشلة من مصر إلى سوريا، يمكن للسودان أن يصبح نموذجًا لما يمكن أن تبدو عليه التحولات في المنطقة التي تتميز بالحكم العسكري أكثر من الليبرالية. في الوقت الذي تستمر فيه معدلات البطالة في الازدياد وتدهور مستويات المعيشة، وتغير المناخ، فإن دعم الأمثلة على التحولات الناجحة سيصبح حاسمًا لضمان عمليات الإنزال الناعمة وتجنب أزمات الهجرة والصراع والتطرف.

ولا يوجد مثل هذا المثال في أي مكان أكثر منه في منطقة الساحل على الحدود الغربية للسودان. ومع مضاعفة إدارة ترامب لاستراتيجية دبلوماسية موسعة هناك، مع الإعلان الأخير عن مبعوث خاص جديد للمنطقة، للرد على القوى الإرهابية التي تجتاح البلدان من موريتانيا إلى تشاد، يمكن للسودان إما أن يقف كحصن موثوق به ضد مزيد من انتشار الإسلام الراديكالي عبر أفريقيا إلى البحر الأحمر أو يمكن أن يقع فريسة لتلك القوى نفسها ويساهم بشكل أكبر في الاضطرابات في المنطقة الأوسع.

ومهما كانت الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة للعمل في السودان، من أجل تعزيز الديمقراطية أو منع التطرف يجب أن يشمل المسار إزالة تصنيف الإرهاب في البلاد.

ترجمة: إنصاف العوض

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)