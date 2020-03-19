الاتحاد التعاوني للحرفيين يحذر الحكومة من عدم التدخل في الجمعيات التعاونية

حذر رئيس الجمعيات التعاونية للحرفيين مامون مكاوي ولاية الخرطوم، الدولة في عدم التدخل في شؤون الحمعيات التعاونية.

وقال في اللقاء الجامع لقطاع الحرفيين ولاية الخرطوم بحسب صحيفة الجريدة امس بالسوق المحلي، ان الجمعيات لديها خطط لتطوير التعاون الحرفي الحر.

ولفت الى ان الاجتماع ناقش المخطط السكني لقطاع الحرفيين بالخرطوم مؤكداً ان قطاع الحرفيين بالخرطوم مؤكداً ان قطاع الحرفيين يسعى لتطوير قدرات شباب الثورة من خلال التدريب داخل المجمعات الحرفية، لتحقيق العائد الاقتصادي، ومحاربة العطالة، وابان ان الاتفاقيات والشراكات العربية والدولية يونيدو “تهدف لتطوير التدريب وفق الآليات الحديثة، وأعلن مكاوي عن مبادرة طرحها قطاع الحرفيين بتصنيع افران خبز بالاحياء بمختلف ولايات السودان لحل ازمة الخبز بالبلاد.

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ودعا وزارة الرعاية الاجتماعية للدخول في شراكة حقيقية مع طقاع الحرفيين لانتاج افران تحد من ازمة الخبز.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)