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الاتحاد التعاوني للحرفيين يحذر الحكومة من عدم التدخل في الجمعيات التعاونية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 19-مارس-2020

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الاتحاد التعاوني للحرفيين يحذر الحكومة من عدم التدخل في الجمعيات التعاونية

 

حذر رئيس الجمعيات التعاونية للحرفيين مامون مكاوي ولاية الخرطوم،  الدولة في عدم التدخل في شؤون الحمعيات التعاونية.

 

وقال في اللقاء الجامع لقطاع الحرفيين ولاية الخرطوم بحسب صحيفة الجريدة امس بالسوق المحلي، ان الجمعيات لديها خطط لتطوير التعاون الحرفي الحر.

 

 

ولفت الى ان الاجتماع ناقش المخطط السكني لقطاع الحرفيين بالخرطوم مؤكداً ان قطاع الحرفيين بالخرطوم مؤكداً ان قطاع الحرفيين يسعى لتطوير قدرات شباب الثورة من خلال التدريب داخل المجمعات الحرفية، لتحقيق العائد الاقتصادي، ومحاربة العطالة، وابان ان الاتفاقيات والشراكات العربية والدولية يونيدو “تهدف لتطوير التدريب وفق الآليات الحديثة، وأعلن مكاوي عن مبادرة طرحها قطاع الحرفيين بتصنيع افران خبز بالاحياء بمختلف ولايات السودان لحل ازمة الخبز بالبلاد.

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ودعا وزارة الرعاية الاجتماعية للدخول في شراكة حقيقية مع طقاع الحرفيين لانتاج افران تحد من ازمة الخبز.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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