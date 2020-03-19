الكاردينال: سأخوض الانتخابات القادمة في الهلال

قال رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال أنه يعمل جاهداً من أجل خوض الانتخابات المرتقبة في النادي من أجل خدمة الهلال وتلبية احتياجاته. وأعلن رئيس النادي عن أن موقف مجلسه من الناحية القانونية سليم، ولا تشوبه شائبة.

وبحسب صحيفة السوداني، فمنذ فبراير المنصرم، يشهد نادي الهلال اعتصاماً لعدد من الجماهير تطالب برحيل أشرف سيد أحمد الكاردينال من رئاسة الهلال على خلفية ما وصفوه بالفشل الإداري الذي لازم النادي على كافة الأصعدة.

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وأوضح الكاردينال في تصريح للموقع الرسمي للنادي “الأربعاء” أنه يخطط لاستكمال مسيرة الانجازات في النادي والتي بدأت بتشييد الجوهرة الزرقاء وقناة الهلال وصحيفة النادي.

وأضاف “نأمل استكمال العمل الذي بدأ في فريق الكرة والشباب والمناشط المختلفة والتي وجدت اهتماماً متعاظماً من قبل المجلس في الفترة الماضية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)