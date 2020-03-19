رسمياً.. اتحاد الكرة السوداني يخاطب الاتحادات وأندية الممتاز

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : رياضة 5 مشاهدة أصدر اتحاد كرة القدم السوداني قراراً رسمياً أمس “الأربعاء” طالب فيه بتعليق كل المنافسات والفعاليات الرياضية. Advertisements وقال الاتحاد في خطاب ممهور بتوقيع الأمين العام حسن أبو جبل بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الاتحادات المحلية والانتقالية وأندية الدرجة الممتاز مطالبة بتنفيذ القرار الصادر بالرقم (31). وكانت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية قد طالبت بإيقاف كل المناشط الرياضية بالبلاد بسبب انتشار وباء “الكورونا”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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