“الغربال” يقرر البقاء في الجزائر بسبب إغلاق المجال الجوي

قالت مصادر إن لاعب المريخ السابق، وأهلي بوعريج الجزائري، محمد عبد الرحمن فشلت محاولاته بالتواجد في السودان بسبب إغلاق المجال الجوي.

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ووفقاً لمصادر مقربة من اللاعب محمد عبد الرحمن، فإنه كان يعتزم العودة إلى البلاد وانتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة بعد تعليق النشاط الرياضي في الجزائر.

وبحسب صحيفة السوداني، فإن اللاعب الشهير بـ”الغربال”، سيبقى بالجزائر في انتظار أي تطورات. وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد علق جميع المسابقات حتى الخامس من أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)