وقفة امام القصر الجمهوري احتجاجاً على تسيس العدالة

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : أخبار 58 مشاهدة ﻧﻔـﺬ ﻣـﺤﺎﻣـﻮﻥ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺍﻟﻌـﺪﺍﻟـﺔ ﺃﻣـﺲ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. Advertisements ودﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺭﻛﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ بحسب صحيفة الجريدة، ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻁﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺃﻱ ﻫﺘﺎﻓﺎﺕ ﺑﻞ ﺍﻛﺘﻔﻮﺍ ﺑﺮﻓﻊ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺲ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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