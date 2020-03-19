اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وقفة امام القصر الجمهوري احتجاجاً على تسيس العدالة

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 19-مارس-2020

58 مشاهدة

وقفة امام القصر الجمهوري احتجاجاً على تسيس العدالة

 

ﻧﻔـﺬ ﻣـﺤﺎﻣـﻮﻥ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺍﻟﻌـﺪﺍﻟـﺔ ﺃﻣـﺲ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

 

Advertisements

 

ودﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺭﻛﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ بحسب صحيفة الجريدة، ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻁﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺃﻱ ﻫﺘﺎﻓﺎﺕ ﺑﻞ ﺍﻛﺘﻔﻮﺍ ﺑﺮﻓﻊ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺲ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقفة امام القصر الجمهوري احتجاجاً على تسيس العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا