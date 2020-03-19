العاملون ببنك الخرطوم يدخلون في اضراب شامل اليوم

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة يدخل العاملون ببنك الخرطوم بالخرطوم وكافة فرزوعه اليوم في اضراب شامل عن العمل ويستمر لثلاثة ايام. Advertisements وقالت لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين ببنك الخرطوم في بيان بحسب صحيفة “الجريدة، خاطبنا الادارة بخصوص زيادة المرتبات والمخصصات، ولكنها لم ترد على تلك المطالب، وأشار البيان الى ان الادارة طالبت بتمديد المهلة وطلب تأجيل الاضراب، واكدوا على انهم سيتسمرون في مطالبهم وبصورة قانونية، ولوحوا في بيانهم بالتصعيد الممنهح المتمثل في الاضراب الشامل في حال عدم تنفيذ مطالبهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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