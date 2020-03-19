مطالبة أصحاب العماري بارتداء القفازات والتمباكة باستعمال المناديل..!

طالبت مجموعة من الشباب خلال القروبات التي تنادي للتوعية بمخاطر مرض (كورونا) أصحاب محلات العماري بضرورة ارتداء قفازات وكمامات نسبة لتعاملهم المباشر مع (التمباك) كوقاية للحد من انتشار الفيروس نسبة لاستلام الشخص له مباشرة من يد البائع ووضعه في فمه.

وبحسب صحيفة السوداني، طالبت المجموعة متعاطي (التمباك) بضرورة استخدام مناديل ورقية عند وضع (التمباك) في الفم وعدم استخدام الأيادي إلا بعد غسلها لأنها قابلة لالتقاط الفيروس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)