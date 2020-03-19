بعد تعقيمها وتطهيرها.. (سودانية 24) تعود للبث المباشر

عادت قناة سودانية 24 مساء أمس الأول لبثها المباشر مرة أخرى بعد انقطاع دام ثلاثة أيام بسبب تسريح العاملين بالقناة لتعقيمها وتطهيرها عقب استضافة شقيق الراحل مولانا فيصل الذي وردت أنباء من وزارة الصحة تؤكد وفاته بـ”الكورونا”، فيما ظل شقيقه بحسب صحيفة السوداني، مرافقاً له ما جعله في موقف المشتبه فيه بالإصابة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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