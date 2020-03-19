التاريخ: 19-مارس-2020 فى : أخبار 36 مشاهدة Advertisements دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، الأطباء لإمامة صلاة الجمعة القادمة في البلاد، وتخصيص الخطبة للحديث عن فيروس كورونا وسبل الوقاية منه. وقال الدقير على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” وحسابه على “تويتر” بحسب صحيفة الجريدة:”سيكون من المفيد استغلال المنابر الدينية لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا”، وأردف من الممكن أن يؤم صلاة الجمعة القادمة أطباء متخصصون الراتبين بالمعلومات للقيام بالتوعية بطبيعة الوباء وسبل الوقاية، منه عبر الخطبة، مضيفاً وذلك التوجه يمكن أن تنتهجه الكنائس. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدقير يدعو الأطباء لإمامة صلاة الجمعة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.