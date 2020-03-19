مديرو مدارس الأساس: النتائج عبر الواتساب..!

بعد إصدار قرار منع التجمعات والفعاليات، فضل مديرو مارس الأساس توزيع نتائج مرحلة الأساس لنهاية العام الدراسي عبر قروبات الواتساب التي تقوم مسؤولة كل فصل بإنشائها. وقال قاسم مدير مدرسة المعارف بحسب صحيفة السوداني، تحاشياً للازدحام وحفاظاً على صحة الطلاب فضلنا توزيع نتائج نهاية العام عبر قروبات أمهات الطلاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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