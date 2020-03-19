مطربون ينظمون حملة توعية للمواطنين.. (اقعد في بيتك)..!

تواصلاً للحملة التوعية التي تنظمها المنظمات الطوعية بعد الإعلان عن انتشار فيروس “الكورونا” من قبل السلطات المختصة، تدشن مجموعة من المطربين حملة توعوية للمواطنين تحت شعار (اقعد في بيتك).. وأشاروا بحسب صحيفة السوداني، إلى تدشين الحملة عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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