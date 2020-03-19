قرار مرتقب باستثناء السودانيين العالقين بمطارات

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : أخبار 18 مشاهدة كشفت السلطات عن قرار يصدر في غضون ساعات بإستثناء السودانيين العالقين ببعض المطارات العالمية، لدخول البلاد. Advertisements وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، الناطق الرسمي بإسم المجلس، محمد الفكي سليمان، بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الحكومة تنظر في طلبات بالسماح لهم بدخول البلاد.

وقال الفكي إن السلطات ستفتح المجال الجوي لـ”خمس” رحلات استناءً لسودانيين عالقين، من مطارات “الشارقة، أبوظبي، دبي، أديس أبابا، اسطنبول”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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