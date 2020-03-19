فرغ المعالج النفسي د. علي بلدو من وضع اللمسات الأخيرة لأغنية جديدة بعنوان (يعني لسه ما وحشتك) التي سيقوم بأدائها لأول مرة وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه.
وأوضح د. بلدو لمصادر: (لقد قمت بكتابة وتلحين عدد من الأغنيات لقنانين آخرين، ولكنها المرة الأولى التي أقوم فيها بأداء أغنية بصوتي).
ومن المنتظر بحسب صحيفة السوداني، أن تحدث الأغنية اختراقاً في الوسط الفني للتركيبة اللحنية المستحدثة وطريقة الأداء غير المألوفة للمتلقي السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قال إنها ستحدث اختراقاً في الوسط الفني.. لأول مرة.. د. علي بلدو مغنياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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