المجلس المركزي للحرية والتغيير يدعو لمحاصرة فيروس كورونا

الخميس 19 مارس 2020

دعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير منسوبي التحالف ببذل قصارى الجهد لزيادة التدابير الصحية لمحاصرة فيروس كورونا وحل قضية العالقين بالخارج وتوفير مراكز ايواء مجهزة وكافية لمجابهة احتياجات محاصرة الوباء.



و ناقش المجلس فى الاجتماع الذى عقده مساء الثلاثاء بدار المؤتمر السوداني ترتيبات انعقاد المؤتمر التداولي السياسي التنظيمي لقوى الحرية والتغيير والذي سيلتئم عقب إنجلاء أزمة الكورونا وتدابيرها الصحية مباشرة. و

كما المجلس أهمية عقد المؤتمر الاقتصادي بأسرع ما تيسر للوصول لرؤية متوافق عليها تضع أسس نهضة إقتصاد البلاد المنشودة. وقرر المجلس فتح أوسع مناقشات ممكنة حول الرؤى السياسية والتنظيمية التي ستطرح في المؤتمر وضمان مشاركة أوسع قاعدة من قوى الثورة فيه.

واستمع المجلس لتقرير حول الموسم الزراعي الشتوي الناجح في زراعة القمح، وكون لجنة للمتابعة مع الجهاز التنفيذي لتوفير مطلوبات الحصاد وضمان توفير النقد الكافي للشراء من المزارعين بالسعر الذي حددته الحكومة ووقف المضاربين الذين يسعون لاختلاق الأزمات.

وقرر الإجتماع وفق تعميم صحفي صدر عن قوى الحرية والتغيير الاسراع بتكوين المجلس التشريعي الذي تأخر تكوينه نسبة لتوقيع إعلان جوبا بين حكومة السودان والجبهة الثورية كما شكل وفداً للتواصل مع المكون العسكري حول تشكيله

Advertisements

و قال التعميم الصحفي ان النقاش سيتواصل النقاش مع الرفاق في الجبهة الثورية وقوى الكفاح المسلح للوصول لتشكيل متفق عليه خصوصاً مع اقتراب موعد التوقيع على اتفاق السلام مع الجبهة الثورية في التاسع من ابريل القادم.

وناقش الإجتماع حصيلة اجتماعات تمت مع عدد من لجان المقاومة جرى فيها نقاش واسع حول الوضع السياسي في البلاد وآداء الحكومة الإنتقالية والحرية والتغيير، وقرر الإجتماع مواصلة جدولة بقية الإجتماعات وصولاً لمعالجة القضايا العالقة بأسرع ما تيسر.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة التحضير للمؤتمر التداولي السياسي التنظيمي لقوى الحرية والتغيير والذي سينعقد بمجرد إنجلاء أزمة الكورونا وتدابيرها الصحية، وقرر فتح أوسع مناقشات ممكنة حول الرؤى السياسية والتنظيمية التي ستطرح في المؤتمر وضمان مشاركة أوسع قاعدة من قوى الثورة فيه.

واستعرض المجلس سير اللقاءات مع وزراء الحكومة الإنتقالية حول تكوين المجالس الاستشارية، حيث فرغت الآلية المكلفة من إكمال الترتيبات في عدد من الوزارات وقرر المجلس رفع اسماء المرشحين/ات للمجالس للوزارات توطئة لتكوينها ومباشرة عملها.

كذلك استمع المجلس لتقرير حول سير لجان الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي تأجل نظراً لظروف التدابير الصحية التي أعلنتها السلطات، وأكد على أهمية عقده بأسرع ما تيسر للوصول لرؤية متوافق عليها تضع أسس نهضة إقتصاد البلاد المنشودة.

كما استلم المجلس تقريراً مفصلاً من لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين وقرر إخضاعه للدراسة ومناقشته في الإجتماع القادم.