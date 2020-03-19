إقتصادي : المناطق الحرة منصات محتملة لغسيل الاموال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال د. ياسر الصديق استاذ الاقتصاد بجامعة بحري الحكومية ان تأسيس السودان لمزيد من المناطق الحرة يحيلها الى أماكن محتملة لغسيل الاموال بالرغم من عدم الابلاغ عن أي أنشطة تتعلق بغسيل الاموال فى هذه المناطق .
وشدد ياسر فى تصريح (لسونا) على ضرورة تفعيل القوانين والضوابط المتصلة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجانب إحكام الرقابة على هذه المناطق مطالبا الحكومة الانتقالية بإحراز تقدم فى هذا المسار تجنبا لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب الذي اتخذته الولايات المتحدة الامريكية حجة لفرض عزلة على البلاد فى مجال التعاملات المالية والمصرفية.
ودعا ياسر الى إعادة هيكلة البنوك والمصارف السودانية مع توطين مبادئ الحوكمة والاصلاح المؤسسي فضلا عن حفظ الحقوق حتى تطمئن المصارف الخارجية فى التعامل معها دون خوف من مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب أو وجود أي شبهة لعمليات فساد .
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