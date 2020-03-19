نقص الوارد اليومي من المواد البترولية بولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقر حسن سليمان مدير الإدارة العامة للبترول بولاية الجزيرة بنقص الوارد اليومي من المواد البترولية للولاية وتوقف الإمداد من غاز الطهي.

وأعلن سليمان في تصريح لـ(سونا) عن توزيع 5,9 ألف جالون بنزين و1,9 ألف جالون جازولين لمحطات الخدمة بمدني صباح اليوم.

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وتوقع مدير إدارة البترول تحسن الإمداد اليومي من المواد البترول خلال 72 ساعة بعد دخول كميات مقدرة من مشتقات البترول للبلاد مما يسهم في الحد من ظاهرة الصفوف والازدحام في محطات الخدمة.

وقال إن ولاية الجزيرة تعتبر معبرًا لعدد من الولايات مما يمثل عبئًا إضافيًا على احتياجات الولاية من المواد البترولية وأشار للجهود المبذولة لزيادة حصة الولاية من الوقود والتوسع في مواعين التخزين.

الجدير بالذكر أن الاستهلاك اليومي لمدينة مدني يصل إلى 7.5 ألف جالون بنزين 8.5 ألف جالون جازولين و150 طنًا من غاز الطهي.