د.شداد يحمل الكاردينال ومجلس الهلال التفريط في حقوقه بالاتحاد الأفريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال رئيس اتحاد كرة القدم السوداني الدكتور كمال شداد ان مجلس إدارة نادي الهلال بقيادة أشرف الكاردينال فرط في حقوقه أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وكشف شداد معلقا علي رفض الكاف لاستئناف الهلال حول العقوبات الصادرة بحقة علي خلفية أحداث مباراة الأهلي المصري قائلا ان الاتحاد الأفريقي قدم الدعوة للهلال للدفاع عن موقفة في القضية وغاب الهلال ولم يرسل اي شخص للدفاع عنه وبالتالي اعتمد الكاف علي تقارير الحكام والمراقبين وكان الاتحاد السوداني قد قال “أصدرت لجنة الاستئنافات في الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) قراراها حول استئناف نادي الهلال الخرطوم ضد قرارات لجنة المسابقات على خلفية أحداث مباراته ضد الأهلي القاهري”.”تم رفض استئناف الهلال، وتأييد قرارات لجنة الانضباط في توقيع الغرامة المالية والحرمان من الجمهور”.

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