شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
واصلت الفنانة هدى عربي في اداء الاغنيات التراثية وقدمت اول امس اغنية “النوم فارق” وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في اغنية “ود شيوخ البطانة”. وقد وجدت التجربة اشادات واسعة من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات المعبرة عن الاعجاب بالاداء ونجاح هدى في اداء هذا اللون من الاغنيات.
وبحسب صحيفة آخر لحظة هدى تستعد لتقديم اغنية جديدة من كلمات الشاعر محمود الجيلي والحان الملحن عباس احمد عباس باسم “اخيراً لقيتو” وتعتبر الاغنية هي الثانية لها في تعاونها الفني مع الجيلي، بعد اغنية “الحب هدا”.
كانت هذه تفاصيل خبر (النوم فارق) هدى عربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.