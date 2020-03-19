شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فرغ المعالج النفسي د.علي بلدو من وضع اللمسات اأخيرة لأغنية جديدة بعنوان (يعني لسه ما وحشتك) التي سيقوم بادائها لأول مرة وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه، وهو ما أوضحه لـ(كوكتيل) : (لقد قمت بكتابة وتلحين عدد من الأغنيات لفنانين آخرين، ولكنها المرة الأولى التي أقوم فيها بأداء أغنية بصوتي، ومن المنتظر ان تحدث الأغنية اختراقا في الوسط الفني للتركيبة اللحنية المستحدثة وطريقة الأداء غير المألوفة للمتلقي السوداني).

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كانت هذه تفاصيل خبر قال إنها ستحدث اختراقاً في الوسط الفني… لأول مرة…د.علي بلدو مغنياً.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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