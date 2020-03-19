لجنة المؤتمر الاقتصادي: 4 ولايات تستأثر بدعم الدقيق و3 بالوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شدد نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي، آدم الحريكة، على أن رفع الدعم عن المحروقات، يمكن من تشييد الآلاف من مدارس الأساس، وحفر مئات الآبار سنوياً، وقال إن هذا “مايحتاجه المواطن حالياً” ، ورهن أمس في تنوير للصحفيين خلال ورشة تدريبية لمؤسسة “طومسون” بسونا، الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن بإجراء الإصلاح المؤسسي، وفك العزلة مع النظام المصرفي العالمي ، فضلا عن إصلاح الدعم واكمال عمليات السلام ، موضحاً بأن رفع الدعم عن الوقود يمكن من تشييد 3 آلاف مدرسة أساس، مع حفر 500 بئر سنوياً.

وأقر بأن إصلاح الدعم يحتاج إلى فترة زمنية حتى يرفع تدريجياً، وبوجود خلل كبير في دعم الدولة للسلع الأساسية، لافتاً إلى وجود أربع ولايات فقط استاثرت بـ 70% من دعم الدقيق تشمل الخرطوم والجزيرة ونهر النيل وجنوب دارفور، بينما ثلاث ولايات استاثرت بـ 70% من دعم الوقود، وهي الجزيرة والبحر الأحمر والخرطوم ، وعزا الأمر للتركيبة السكانية لها، وشدد على ضرورة إصلاح المنظومة ككل، مبيناً بأن الدعم السلعي أصبح يمثل 36% من موازنة الحكومة للعام 2019م ، ودعم جوال الدقيق وصل إلى 800 جنيه للجوال، وعدّه إختلال كبير في الاقتصاد، كما أن انخفاض سعر البنزين، مقارنة بالأسعار العالمية ودول الجوار، يشجع على الفساد وعدم الترشيد، وأضاف: هناك ضرورة لاجراء إصلاحات فيما يتعلق بالأجور ودعم الصحة والتعليم، وتابع حال إتمام إجراءات الإصلاح، تكون البلاد وصلت إلى نظام اقتصادي معافى، وأن المؤتمر الاقتصادي الأول يتيح الفرصة للمختصين لتحليل الأزمة الاقتصادية ، ووضع الحلول والبدائل لتستهدي بها الحكومة، في برنامج الإنعاش الاقتصادي بما يدعم استقرار الأسعار، وسعر الصرف وتوفير السلع الضرورية، وأفاد بأن تأجيل مواعيد المؤتمر الاقتصادي لن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لأن الحكومة سبقت المؤتمر بإجراءات شملت الوقود التجاري وبعض الإصلاحات في الذهب، خاصة أن مثل هذه السياسات لا يمكن أن تؤجل، متوقعاً أن تساهم هذه الإجراءات تدريجياً خلال الفترة الانتقالية، في استقرار سعر الصرف والبدء في استقرار الأسعار.

وأعلن عن إخضاع بعض السياسات للمراجعة، وتعديل في قوانين التهريب والاستثمار، و قوانين ضبط الأسواق، وضرورة تقنين رفع الدعم عن المحروقات لتقليل الصدمة، وضمان وصوله للفئات المستحقة.

وكال حريكة، انتقادات نحو ضعف الجهد الضريبي بالبلاد، والذي يقدر بنحو 6% مقارنة بـ 15.4% في بقية الدول الإفريقية، مشدداً على أن زيادة الجهد الضريبي لا تعني زيادة قيمة الضريبة، ثم وجود تهرب ضريبي كبير كان يمارس، من قبل رجال أعمال تحت مظلة إعفاء القطاع الزراعي من الضريبة، عبر العمل تحت غطاء الشركات القابضة، وأكد أن القطاع الزراعي ليس جميعه جدير بمسألة الإعفاء الضريبي، وهناك دعم لمدخلات الإنتاج، داعياً لأهمية إخضاع الأمر للمراجعة مع قانون الشركات القابضة، إضافة لتوسيع الوعاء الضريبي بالسودان في ظل وجود أنشطة كثيرة، لا تدفع الضرائب مثل العقارات.

وأشار حريكة، إلى أن الحكومة لا تتوقع وصول دعم خارجي كبير،

وأن وزير المالية يمتلك سناريوهين في حالة وصول الدعم أو عدمه،

وأن الإصلاح المرتقب، يجلب تدفقات مالية من المستثمرين والمغتربين والمانحين التقليديين، حيث هنالك جهات مستعدة لدعم المناطق المتأثرة بالحروب.