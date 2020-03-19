فأمكن منهم..نصر نوعي جديد.. بقلم محمد عبدالله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع مرور الأيام يسجل اليمنيون نصرا بعد نصر ، ويوما بعد يوم يذهلون العالم وهم يقلبون المعادلات وليس فقط يتصدون للحرب الكونية عليهم وانما يسجلون تفوقا ملحوظا رغم تفاوت الامكانيات بل عدم تكافؤها اساسا لكن الارادة اليمنية الصلبة والتصميم على الوقوف بوجه الغزاة احدث التحول ، وجاءت عملية #فأمكنمنهم فى سياق الانتصارات النوعية للشعب اليمنى ، ولم يفق تحالف العدوان بعد من عمليتا #نصرمنالله و #البنيانالمرصوص حتى جاءت #فأمكن_منهم لتسجل خيبة اخرى من خيبات السعودية وحلفائها .

حرر اليمنيون كافة مديريات محافظة الجوف عدا بعض المناطق في مديرية خب والشعف وصحراء الحزم خلال العملية العسكرية الواسعة (#فأمكن_منهم) التى أدت

لدحر مايسمى بالمنطقة العسكرية السادسة بجميع ألويتها العسكرية ووقوع المئات من قوات العدوان بين قتيل وأسير ومصاب .

‎‌‎المتحدث بإسم الجيش اليمنى ذكر ان عملية #فأمكن_منهم شاركت فيها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير باكثر من خمسين عملية استهدف بعضها العمق السعودى ردا على تصعيده الجوى.

واكد الجيش اليمنى تصميمه على تحرير كل البلد وقد حيا قبائل الجوف ودورها البارز فى تحقيق هذا الانجاز الكبير .

الان وقد سجل اليمنيون نصرا جديدا فانهم قد أصبحوا غاب قوسين أو ادنى من مدينة مأرب وهم مقبلون على فتوحات قريبة والعدو يتجرع مرارة الهزائم المتتالية وقد فقدالتحالف فى عملية #فأمكن_منهم المئات من جنوده مابين قتيل وأسير وغنم اليمنيون عتادا كثيرا

ان عملية #فأمكن_منهم تمثل انتصارا استراتيجيا كبيرا على المستوى الجغرافي والسياسي والعسكري ، فالجوف هى

رابع اكبر محافظة من حيث المساحة الجغرافية ، وموقعها الاستراتيجي يبرز اهميتها فهى تمتلك حدود مع السعودية و مأرب و حضرموت و عمران و صعده ومحافظة صنعاء ، ومن دلالات ذلك

ان عمقا جديدا من الاراضي السعودية اصبح تحت رحمة الجيش واللجان الشعبية ،

وإن تأمين العاصمة صنعاء بات أفضل كثيرا من ذى قبل فالجوف تطل عليها من جهتى شمال وشرق صنعاء.

ويشكل تحرير الجوف افشال مخطط العدوان الذي كان يسعى لفتح جبهة في عمران وحرف سفيان انطلاقا من الجوف .

كما ان وصول الجيش اليمنى الى مشارف مأرب يمثل تهديدا وجوديا للعدوان الذي يعتبر بقاءها تحت سيطرته مسألة حياة او موت لضرورة استمرار مشاريعه التأمرية على البلد ، لذا رأينا استنفار العالم ومجلس الامن ووصول قوات امريكية و سعودية وزيارة مارتن غريفيث الى مارب بعد استعادة الجيش واللجان الشعبية للجوف .

ومن المعروف ان محافظة الجوف تمتلك مخزونا كبيرا من النفط الاستراتيجي واستعادتها تعني القضاء على اطماع السعودية التاريخية في نهب نفط الجوف ،

وتمتلك الجوف مساحة شاسعة و كبيرة صالحة للزراعة ، وهذا سيساعد في الوصول للاكتفاء الذاتي الغذائي.

وتمثل استعادة الجوف اسقاطا لمشروع تقسيم اليمن الذي كان يسعى لتحقيقه الامريكيون تحت مسمى الاقاليم .

اما على المستوى المعنوي فستزيد استعادة الجوف من حالة الاحباط واليأس لدول العدوان ومرتزقتهم وسينعكس ذلك انهيارا لهم في بقية الجبهات خاصة وانها جاءت بعد عملية #نصرمنالله ثم بعد عملية #البنيان_المرصوص بايام قليلة ، وضربات ثقيلة من هذا النوع ستفقد العدوان توازنه ثم انهياره ان شاء الله ، وفي المقابل ستمثل دافعا لاحرار الشعب للالتحاق بالجبهات والمشاركة في شرف تحقيق هذه الانتصارات الكبيرة .

ان عملية #فأمكنمنهم تمثل استمرارا لسلسلة الانتصارات النوعية فقد سبقتها عمليتا #نصرمنالله و #البنيانالمرصوص وفى كل يوم يسجل اليمنيون فيه نصرا جديدا فإن انهيار العدوان يقترب .