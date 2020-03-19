قلق وسط التجار بسبب أسعار الدولار بالموازي

الخليج 365 :

سادت أجواء من القلق والتوتر تعاملات بيع وشراء الدولار والعملات الأجنبية بعد ظهور أكثر من سعر في اليوم الواحد. وقال متعاملون في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) للانتباهة أون لاين أن الدولار يتم تداوله عند بعض التجار بسعر (116) جنيهاً، وعند آخرين وصل إلى (117) جنيها. وقال أحد التجار أن السوق يشهد حركة ضخمة هذه الأيام استعدادا لتوفير احتياجات شهر رمضان المبارك، وانتظارا لفتح المعابر والموانئ بعد انتهاء الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا. وقال التاجر لـ (الانتباهة أون لاين) أنه تم تداول الريال السعودي (29) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (30) جنيهاً، اليورو (123) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (139) جنيهاً، الريال القطري (29) جنيهاً، الجنيه المصري (6) جنيهات.