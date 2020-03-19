الحزب الشيوعي يرفض الاستهداف الممنهج

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ فترة والعلاقة تسوء بين الحزب الشيوعى وحلفاءه السياسيين الذين رافقوه منذ معارضته للبشير ونظامه البائد وحتى نجاح الثورة وتحول الحزب الشيوعى من خانة المعارضة الى الحلف الحاكم ، طوال هذه المدة والحزب الشيوعى يخوض معاركه على جانبين ، جانب طرفه الانقاذ والجانب الثانى طرفه الحلفاء ، وقد قال الشيوعيون اكثر من مرة انهم عانوا من حلفائهم اكثر من معاناتهم من خصومهم .

وكانت محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء التى وقعت قبل أيام ، كانت القشة التى قصمت ظهر البعير ، وتلقى الحزب الشيوعى باستنكار ورفض واسع اتهامه بالوقوف خلف المحاولة الفاشلة وما اذيع من توقيف شباب سجلوا اعترافات بانهم تلقوا تدريبات وتمويل من عناصر الحزب الشيوعى وسلموهم اسلحة وقتابل لتنفيذ المهمة (اغتيال حمدوك) ، وقد اعتبر الشيوعى ان هذا الأمر متاجرة رخيصة للنيل منه متهما شركاءه فى الحكم بانهم مثل المؤتمر الوطنى واجهزته القمعية التى تفترى على الاخرين وتختلق الاسباب للهجوم عليهم واسقاطهم .

وفى تعليقه على مجريات الاحداث قلل الحزب من محاولات إتهامه بتنفيذ محاولة إغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، واعتبرها محاولة رخيصة تأتي فى إطار الاستهداف المستمر والممنهج ضده عبر تاريخه الطويل.

الناطق الرسمي بإسم الحزب الاستاذ فتحي فضل قال : ظللنا وعلى مدار تاريخنا النضالى الطويل تحت دائرة الاستهداف الممنهج ، وبقيت الانظمة الشمولية وبعض الفترات الديموقراطية بقيت تضطهدنا حتى اننا منعنا من ممارسة عملنا السياسى علنا اذ لم نمارس العمل السياسى العلنى إلا عشر سنوات فقط طوال نضالنا الوطنى الممتد ، وذكر فتحى بالاتهام الباطل لحزبه بإنه اساء لزوجة النبى

عائشة وماترتب عليه من طرده من البرلمان وقال ان كل لك يأتى فى سياق تجريم الحزب الشيوعى والنيل من سمعته السياسية.

ان تيرمومتر العلاقة بين الشيوعيين وحلفائهم قد ارتفعت فيه حدة التوتر الى اعلى حدد ممكن ويرفض الحزب مايعتبره استهدافا ممنهجا وان اى زيادة تعنى الانفجار الوشيك.